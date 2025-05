Genova. Continua la conta dei danni nel lungo day after della festa che i tifosi rossoblù hanno organizzato ieri sera per “celebrare” il “funerale” della Sampdoria recentemente retrocessa in Serie C.

Dopo la rimozione di scritte, adesivi e imbrattamenti sulle saracinesche dello store ufficiale della Sampdoria di via XX Settembre, vandalizzato durante la notte, un lettore di Genova24 ha mandato alla redazione il filmato del principio di incendio provocato da un fuoco d’artificio comunque decisamente potente che ieri sera è stato lanciato durante il corteo.

Nel video si vede l’effetto del razzo che di fatto ha penetrato i vetri antisfondamento di cui sono dotate le torri del complesso dirigenziale di Corte Lambruschini, entranto all’interno di un ufficio. Poi la foto di questa mattina, dove di può vedere il cratere lasciato dall’ordigno. Per fortuna non si sono registrati feriti e il principio di incendio gestito in pochi minuti grazie al provvido intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato il peggio. Una festa, quindi, decisamente fuori dalle righe, e che poteva assumere contorno drammatici.