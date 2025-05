Rapallo, il Comune stanzia 450 mila euro per la messa in sicurezza del territorio

Rapallo. Il Comune di Rapallo ha stanziato 450 mila euro da destinare alla sicurezza del territorio comunale, con particolare attenzione alla viabilità stradale in alcune frazioni.

La decisione è stata assunta al termine di una riunione convocata nella mattinata odierna dal Sindaco Elisabetta Ricci, alla presenza della Giunta Comunale, del Presidente del Consiglio Comunale e dei tre capigruppo di maggioranza.

Durante l’incontro è stato concordato di destinare una parte dell’avanzo di bilancio ad interventi prioritari per la messa in sicurezza di tre tratti stradali di competenza comunale. Si tratta di via Sotto la Croce, di via Carcassoni e di località Arboccò, aree che presentano criticità strutturali e necessitano di interventi urgenti.

L’Amministrazione Comunale continuerà a monitorare le esigenze del territorio e a investire risorse per migliorarne la vivibilità e la sicurezza.