Rapallo, conclusi gli interventi di restauro sui prospetti del castello sul mare

Rapallo. Il Comune di Rapallo annuncia il completamento degli interventi di restauro sui prospetti esterni del castello sul mare, simbolo identitario della città e bene di grande valore storico e paesaggistico.

I lavori, conclusi nei giorni scorsi, hanno interessato in particolare i quattro lati esterni dell’edificio, con l’obiettivo di riqualificarne l’aspetto conservando al tempo stesso l’autenticità dei materiali e delle tecniche costruttive originarie. Le operazioni sono state eseguite nel pieno rispetto del progetto approvato dalla Soprintendenza, con la quale sono state concordate in maniera puntuale anche le modalità esecutive, attraverso numerosi sopralluoghi congiunti.

Tra gli interventi più significativi il restauro delle risarciture esterne, realizzato con materiali selezionati per composizione, granulometria e tonalità cromatica perfettamente coerenti con quelli originali del manufatto, la pulitura manuale delle superfici su tutti e quattro i lati del Castello, per la rimozione di piante infestanti e patine vegetali che si erano sviluppate nel tempo, il ripristino dell’intonaco nel parapetto della torretta, eseguito mediante una tecnica di velatura studiata per rendere omogenea la cromia e integrarsi con l’aspetto esistente.

Coerentemente con la volontà di preservare l’identità storica del monumento, il resto dell’edificio non è stato intonacato, mantenendo così l’aspetto consolidato che cittadini e visitatori riconoscono da sempre. Parallelamente, sono in fase di ultimazione i lavori all’interno dell’edificio, che promette di essere pienamente completato in tempo per le tradizionali feste di luglio.

Questi interventi mirano a rendere gli spazi interni ancora più funzionali e fruibili per eventi culturali, mostre e iniziative pubbliche.