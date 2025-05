Genova di nuovo in gara a Quattro Ristoranti: una trattoria di Sestri Ponente alla prova sulla pasta fresca

Genova. Il capoluogo ligure di nuovo protagonista di uno degli show televisivi più popolari degli ultimi anni: Quattro Ristoranti, il format in cui Alessandro Borghese viaggia per l’Italia per scoprire cuochi e cucine migliori.

Stavolta lo chef ha deciso di dedicare due puntate speciali ai 10 anni del programma, una delle quali era dedicata alla pasta fresca. E così giovedì 22 maggio su SkyUno è andata in onda una puntata in cui tra i protagonisti c’era anche la Vegia Òstàia Da O Pöulu, trattoria vecchio stampo sulle alture di Sestri Ponente, in via superiore del Gazzo, caratterizzata da cucina casalinga, arredi accoglienti e tovaglia a quadretti.

A dirigere la cucina Roberto, che ha proposto piatti tipici della cucina ligure e ovviamente la pasta “pilastro” su cui si fonda: trofie, trenette e anche i corzetti, che hanno particolarmente incuriosito Borghese. Genova ha dovuto vedersela con Bologna (Da Cesarina), Torino (Fratelli Bruzzone) e Cerignola, in provincia di Foggia (U’vulesce Vino e Cucina).

Ognuno ha presentato la propria versione di un piatto di pasta fresca, e tutti si sono poi sfidati sulla lasagna, lo special di puntata.Il genovese Pietro l’ha presentata nella sua forma più antica, uno sfoglia bollita sopra l’altra condita con il pesto, e ha prevedibilmente lasciato interdetti gli altri ristoratori. Il risultato (che non spoileriamo) alla fine l’ha, come sempre, deciso Borghese, che con la Liguria ha un legame speciale.

Lo chef trascorre infatti spesso le vacanze a Moneglia, e Genova è stato il porto d’attracco di molte navi da crociera su cui ha lavorato. Per Quattro Ristoranti è stato in Liguria diverse volte: una prima nel 2018, quando ha cercato il miglior ristorante dei caruggi genovesi, una seconda nel 2019, dove ha esplorato la cucina dei ristoranti della Riviera dei Fiori, e ancora nel 2023, quando ha invece messo alla prova i ristoratori delle Cinque Terre.