Punta Manara, giovani feriti e dispersi tra gli scogli: ma è un’esercitazione

Ci sono alcuni dispersi da ritrovare. Tra loro c’è anche un ferito. E c’è anche, sempre in zona, un’altra persona in difficoltà: un’escursionista in arresto cardiaco. Ma per fortuna si tratta solo di una esercitazione che si è svolta a Sestri Levante nella zona di Punta Manara e che ha visto coinvolti Soccorso alpino e speleologico Liguria assieme all’Associazione nazionale Alpini.

In totale sono state circa cinquanta le persone coinvolte in questa attività che ha lo scopo di rendere sempre più organizzata e veloce un’operazione di questo tipo in una zona che, tra l’altro, nella bella stagione è molto battuta. Ad agevolare le operazioni ci ha pensato anche il Comune di Sestri Levante che ha messo a disposizione dei tecnici impegnati nella ricerca un’area pubblica in zona San Bartolomeo della Ginestra. A fare da figuranti sono stati i ragazzi del gruppo Scout di Genova Pegli.

Gli scenari dell’esercitazione sono stati due. Il primo ha visto sei scout dispersi e il loro responsabile ferito (caduto negli scogli, con politrauma) a Ciappa da Lu. Sono stati rintracciati dai droni del Soccorso alpino e recuperati dai tecnici con manovre tecniche.

Il secondo scenario prevedeva un’escursionista in arresto cardiaco vicino a monte Castello, trovato da un cinofilo del Soccorso alpino, e poi raggiunto da squadra tecnica e medico dello stesso corpo.

Sul posto anche i cinofili dell’associazione nazionale Alpini che hanno comunque partecipato alle ricerche battendo sentieri e le zone assegnate dal centro di coordinamento.