Città del Vaticano. E’ Robert Francis Prevost il nuovo Papa e ha scelto il nome di Leone XIV. Il 267esimo Papa della storia della Chiesa cattolica, successore di Jorge Bergoglio, è stato eletto oggi, giovedì 8 maggio 2025, dai cardinali riuniti in Conclave dopo quattro scrutini e di fatto al secondo giorno di votazioni all’interno della Cappella Sistina.

L’annuncio è arrivato con la formula rituale – “Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam – dal cardinale protodiacono Dominique Mamberti, dalla loggia delle Benedizioni a cui segue la prima delle azioni del nuovo Pontefice, la benedizione Urbi et Orbi.

Nei prossimi giorni si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del pontificato e, in un secondo momento, il Papa prenderà possesso della cattedra del vescovo di Roma, nella basilica di San Giovanni in Laterano.

Papa Leone XIV: “Born in the Usa”

Nato il 14 settembre 1955 a Chicago, è il primo Papa americano. Laureato in matematica, è prefetto del dicastero per i Vescovi a Roma (nomina del 2023 fatta da Francesco), Arcivescovo-Vescovo emerito di Chiclayo, promosso lo scorso 6 febbraio da Bergoglio all’Ordine dei Vescovi con il titolo della Chiesa Suburbicaria di Albano. Prevost era considerato come un papabile “di compromesso”, capace di unire le diverse e spesso contrastanti anime di una Chiesa cattolica che sta attraversando grandi cambiamenti. “La pace sia con tutti voi”, le sue prime parole.

A quel punto il nuovo Papa si è affacciato per impartire la benedizione Urbi et Orbi alla città e al mondo. “La pace sia con tutti voi – le sue prime parole, pronunciate in italiano – Fratelli e sorelle carissime, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anche io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore e raggiungesse le vostre famiglie, ovunque siano. A tutti sulla terra: la pace sia con voi”.

Dopo una breve interruzione dovuta alla commozione e ai fedeli (che inneggiavano a lui: “Leone, Leone!”) ha proseguito: “Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti incondizionatamente. Ancora conserviamo nelle nostre orecchie quella voce debole ma sempre coraggioso di Papa Francesco, che benediva Roma e dava la sua benedizione al mondo intero qiuella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione: Dio ci vuole bene, ci ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo, Cristo ci precede, il mondo ha bisogno della Sua luce. L’umanità necessita di Lui come ponte per essere raggiunta da Dio e dal Suo amore. Aiutateci a costruire i dialoghi, unendoci tutti per essere un solo popolo sempre in pace. Grazie a Papa Francesco”.

“Voglio ringraziare anche i fratelli cardinali che hanno scelto me come successore di Pietro. Sono un figlio di Sant’Agostino, che ha detto ‘con voi sono cristiano e per voi vescovo’. In questo senso possiamo tutti camminare insieme verso quella Patria alla quale Dio ci ha preparato. Alla Chiesa di Roma un saluto speciale”. Dove un breve intervento in spagnolo, in cui ha salutato il popolo del Perù, ha concluso: “A tutti voi fratelli e sorelle: vogliamo essere una Chiesa sinodale, che cammina e cerca sempre la pace, la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Vorrei pregare insieme a voi per questa nuova missione per tutta la Chiesa, per la Pace nel mondo, e chiediamo la grazia speciale di Maria, nostra madre”.

La carriera di Prevost inizia ufficialmente nel 1977, quando è entrato nel noviziato dell’Ordine di Sant’Agostino a Saint Louis, Missouri – “sono un figlio di Sant’Agostino” ha detto. I voti solenni arrivano il 29 agosto 1981. Studente presso la Catholic Theological Union di Chicago, si è diplomato in Teologia.

Gli Agostiniani sono un ordine religioso cattolico fondato da Sant’Agostino di Ippona nel XIII secolo. Si chiamano ufficialmente “Eremiti di Sant’Agostino” e sono conosciuti per la loro vita comunitaria di preghiera, studio e servizio alla comunità. Gli Agostiniani seguono la Regola di Sant’Agostino e si dedicano alla predicazione, all’assistenza spirituale e alla cura dei bisognosi.

Bucci: “Inizia un nuovo capitolo nella storia della Chiesa”

“Con l’elezione, oggi, di Robert Francis Prevost inizia un nuovo capitolo nella millenaria storia della Chiesa, dopo il pontificato di Jorge Mario Bergoglio. In un momento di grande complessità a livello internazionale come quello che stiamo vivendo, guardiamo con profonda fiducia al Santo Padre e alla centralità spirituale e morale che la sua figura è chiamata a ricoprire. Siamo certi che il nuovo pontefice saprà essere, come sempre, non solo guida, punto di riferimento ed esempio per i fedeli in Liguria e nel resto del mondo, ma che anche saprà parlare ed essere fonte di ispirazione per tutta la società, in quanto testimone dei valori del cristianesimo, che rimangono elementi fondativi della nostra cultura occidentale. La comunità ligure sarà pronta ad accoglierlo se e quando il neoletto Santo Padre deciderà di visitarla. Lo aspettiamo”. Così il presidente della Regione Liguria a nome della Giunta regionale in occasione dell’elezione al soglio pontificio di Leone XIV.

Poco dopo le 18 di oggi, la fumata bianca

La fumata bianca nel cielo del Vaticano è arrivata alla quarta votazione e dopo solo un giorno di attesa alle 18.07 di oggi, giovedì 8 maggio 2025. Urla di giubilo e applausi tra le migliaia di persone presenti in piazza San Pietro.

I cardinali elettori riuniti in conclave hanno deciso, con la votazione a maggioranza qualificata di almeno due terzi, il successore di Jorge Bergoglio, Papa Francesco.

L’elezione al quarto scrutinio, una delle più rapide degli ultimi anni: 4 scrutini in due giorni per Papa Benedetto XVInel 2005 e 4 scrutini in due giorni anche per Papa Giovanni Paolo I nel 1978.