Genova. L’esteso promontorio anticiclonico stabilizzatosi sulla Penisola Iberica da diversi giorni tende a farsi strada verso il Mar Mediterraneo centrale, e i suoi effetti sono già visibili su buona parte dell’Italia, con cieli generalmente tersi o velati, in particolar modo sulla parte nord-occidentale della penisola. Per quanto riguarda la Liguria, ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria, giovedì 29 maggio

Cielo e fenomeni

Giornata stabile, con cieli generalmente velati o poco nuvolosi già dalle prime ore del mattino e per tutto il corso della giornata.

Venti

Deboli a regime di brezza, con locali rinforzi nel pomeriggio sul settore centrale.

Mari

Mosso in mattinata specialmente a Levante, in scaduta fino a poco mosso nel corso della giornata.

Temperature

In aumento nei valori massimi. Costa: minime tra 15 e 19 gradi, massime tra 22 e 29 gradi. Interno: minime tra 6 e 15 gradi, massime tra 19 e 28 gradi

Previsioni meteo Genova e Liguria, venerdì 30 maggio

Cielo e fenomeni

Altra giornata stabile con cieli tersi pressoché ovunque in mattinata, mentre nel corso del pomeriggio la formazione di cumuli nell’interno macchieranno il cielo, tuttavia senza sviluppo di fenomeni associati.

Venti

Deboli o moderati a regime di brezza.

Mari

Poco mosso.

Temperature

Stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Previsioni meteo Genova e Liguria, sabato 31 maggio

Il temporaneo transito di aria fredda in quota porta nuove precipitazioni sulle Alpi Liguri, mentre sul resto della regione i cieli si presenteranno velati o poco nuvolosi.

Temperature stazionarie.

Venti a regime di brezza, mari quasi calmi o poco mossi.