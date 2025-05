Genova. Il definitivo riassorbimento dell’area depressionaria tra Scandinavia ed Est Europa e il contestuale rinforzo anticiclonico sul bacino occidentale del Mediterraneo garantiscono una chiusura di settimana stabile. Tuttavia la Liguria, rimanendo sul bordo orientale del promontorio potrà essere soggetta a qualche infiltrazione più umida, specie da lunedì. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria, domenica 25 maggio

Cielo e fenomeni

Nottetempo e al mattino, cieli sereni o, al più, disturbati dal passaggio di velature. Dalle ore centrali del giorno, formazione di addensamenti sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale, ma con bassa probabilità di precipitazioni associate. Sul resto della regione, transito di velature sempre più spesse e compatte, comunque in un contesto di assoluta stabilità atmosferica.

Venti

Tra notte e mattino, deboli a regime variabile. Dalle ore centrali della giornata, si disporranno dai quadranti meridionali, con intensità debole o, al più, moderata.

Mari

Poco mosso.

Temperature

minime in lieve aumento sulla costa, stazionarie o in lieve calo nelle zone interne. Massime in prevalenza stazionarie lungo la fascia costiera, in lieve aumento nell’entroterra. Sulla costa minime tra 13 e 18 gradi, massime tra 20 e 24 gradi. Interno: minime tra 3 e 12 gradi, massime tra 19 e 23 gradi.

Previsioni meteo Genova e Liguria, lunedì 26 maggio

Cielo e fenomeni

Prima parte di giornata con il transito di velature, anche compatte, e schiarite. Dalle ore centrali del giorno, incremento della copertura nuvolosa sul centro-ponente regionale, transito di nubi alte altrove. In tale contesto, non si esclude qualche piovasco o breve rovescio sui rilievi di Alpi Liguri e Appennino orientale.

Venti

Deboli o moderati, in prevalenza dai quadranti orientali.

Mari

Da poco mosso a mosso.

Temperature

Minime in aumento nelle zone interne, massime stazionarie ovunque.

Previsioni meteo Genova e Liguria, martedì 27 maggio

Giornata variabile: nuvolosità sparsa e qualche precipitazione nelle zone interne. Temperature stazionarie o in lieve aumento.