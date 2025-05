A Savignone domani la Giornata della Prevenzione: esami gratuiti e focus sull’assistenza ai disabili

Genova, I Rotary Club Genovesi e ASL3, in collaborazione con il Comune di Savignone, organizzano una Giornata della Prevenzione con esami gratuiti per la cittadinanza.

L’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 21 maggio 2025, a partire dalle ore 13 – i cittadini potranno accedere alle prestazioni gratuite secondo gli orari assegnati loro in fase di prenotazione. Le prestazioni si svolgeranno presso i locali del Comitato C.R.I Vallescrivia ODV Unità di Savignone, in via Giovanni XXIII, 1, e sull’Ambulatorio mobile del Rotary.

La Giornata della Prevenzione di domani rientra nell’ambito del Progetto “Medicina Digitale per la prevenzione e la cura”, nato tre anni fa da un’idea dei Rotary Club Genovesi, con il Rotary Club Genova come capofila.

Nel corso del pomeriggio, i cittadini avranno la possibilità di sottoporsi a una serie di esami e valutazioni gratuite. Ogni esame sarà preceduto da un colloquio con uno specialista, volto a valutare le condizioni generali di salute e lo stile di vita.

Gli esami offerti includono, a discrezione dei medici:

• Valutazione del rischio cardiovascolare e diabetico, con esame del sangue capillare per la misurazione di emoglobina glicata e colesterolo.

• Elettrocardiogramma.

• Esami ecografici ai tronchi sovraortici, al cuore e alla tiroide.

• Esame oculistico avanzato per la valutazione dello stato di salute della retina tramite Tomografia Ottica Computerizzata (OCT).

• Valutazione dello stato di salute dell’apparato respiratorio tramite spirometria.

La Giornata della Prevenzione di Savignone si concentrerà in particolare sull’assistenza alla disabilità. A tal fine, sono previste dimostrazioni di attività di teleriabilitazione.

Per sottoporsi agli esami è necessaria la prenotazione. È possibile prenotarsi contattando il numero 340.8421423. Si specifica che gli esami ecografici a cuore e tiroide non sono prenotabili direttamente; i pazienti vi saranno sottoposti a discrezione dei medici che ne considereranno l’opportunità. Gli esami gratuiti offerti nell’ambito del progetto consentono di valutare non solo lo stato di salute, ma anche i fattori di rischio cui porre la maggiore attenzione.

Grazie al successo riscontrato e alla crescente adesione dei cittadini, il progetto «Medicina digitale per la prevenzione e la cura» ha potuto crescere nel tempo. Oggi sostenuto dai Rotary Club del Distretto 2032, che comprende la Liguria e le province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo, il progetto è stato avviato con numerosi partner, fra i quali ASL3 e ASL4, Ospedale Policlinico San Martino IRCCS, Ospedale Galliera, Ordini Professionali di Medici, Ingegneri e Farmacisti, Università di Genova e Liguria Digitale.

“Medicina Digitale per la prevenzione e la cura” chiuderà il presente anno di attività il prossimo 17 giugno con un convegno a Palazzo Ducale, durante il quale verranno relazionati alla cittadinanza i risultati dell’azione svolta sul territorio nel corso dell’anno.|