Il preside del Bergese preso a pugni da una mamma ha sporto denuncia: “Sia di esempio educativo per i giovani”

Genova. Ha sporto denuncia Andrea Ravecca, il preside dell’Istituto alberghiero Bergese di Sestri Ponente a Genova preso a pugni ieri mattina dalla mamma di un alunno.

“Sono rammaricato, non per la mia persona ma per il ruolo che rappresento” ha spiegato Ravecca che questa mattina è andato in commissariato e ha raccontato quanto successo ieri. E cioè che il ragazzino aveva ricevuto una nota da un professore e la madre si era presentata a scuola e aveva minacciato di ‘fare una strage’ e voleva a tutti i costi portare via il figlio dall’istituto scolastico. A quel punto il dirigente ha chiamato la polizia.

La donna gli ha prima mostrato il dito medio e dopo che il preside le ha detto “non è il caso che faccia questo” è stato colpito con un pugno in faccia che lo ha fatto cadere a terra. Sul posto ieri la polizia e l’ambulanza: il preside era stato portato al Villa Scassi in codice giallo.

“Sono rammaricato soprattutto – continua Ravecca – per la deriva della società. La mia denuncia per quello che è successo deve essere un esempio educativo per i giovani. Tra l’altro io rivesto un ruolo di pubblico ufficiale”.

Oggi, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha chiamato il dirigente per esprimergli supporto, vicinanza e solidarietà. Saranno adesso gli agenti del commissariato a procedere all’identificazione della donna in via ufficiale. Dopo di che verrà trasmessa la notizia di reato alla procura che aprirà un fascicolo. Al consiglio dei ministri del 30 aprile il ministro ha presentato un disegno di legge che prevede un inasprimento di pene per chi aggredisce professori o dirigenti scolastici.