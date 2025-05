Lite davanti alla scuola, preside del Bergese preso a pugni dalla madre di uno studente

Genova. Un litigio degenerato in violenza, con la mamma di uno studente che ha preso a schiaffi e pugni il dirigente scolastico dell’istituto Bergese di Sestri Ponente.

È successo giovedì mattina all’esterno dell’edificio scolastico, in via Giotto. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, la madre di uno studente avrebbe iniziato a discutere con Andrea Ravecca per questioni legate al figlio. La lite si sarebbe poi spostata all’esterno, dove la donna è diventata all’improvviso violenta: schiaffi e pugni, che hanno fatto cadere Ravecca a terra.

Davanti alla scuola è arrivata la polizia per gli accertamenti, e un’ambulanza che ha accompagnato il dirigente all’ospedale Villa Scassi in codice giallo. La posizione della donna è al vaglio.