Prà, Ariotti (Lega): “A breve inizio lavori per nuova RSA nell’ex scuola Quasimodo al Cep”

Genova. “È arrivato il via libera ufficiale per il progetto di trasformazione dell’ex scuola Quasimodo, al Cep di Prà, in una moderna residenza per anziani. La giunta Piciocchi ha firmato, uno degli ultimi atti della nostra amministrazione, la convenzione che prevede prima l’abbattimento dell’attuale struttura e successivamente una nuova costruzione, con la riqualificazione urbana delle aree pubbliche limitrofe”.

Lo dice in una nota Fabio Ariotti, consigliere della Lega in Municipio VII Ponente.

“Un progetto che abbiamo fortemente voluto e che dal 2017 abbiamo portato avanti fino a oggi. La nuova RSA rappresenta un’opportunità preziosa per il territorio e un gesto concreto di attenzione verso chi ha più bisogno. Il mio impegno non si ferma, però, continuerò a lavorare per il Ponente e per tutti i cittadini che mi hanno sostenuto, come consigliere d’opposizione nel Municipio VII Ponente”.