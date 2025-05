Porto, nomina “last minute” di Città Metropolitana. Insorge il centrosinistra: “Poltronificio”

Genova. A poche ore dal silenzio elettorale e a due giorni dal volto, scoppia una nuova polemica tra i due principali schieramenti in corsa per il Comune di Genova. Il casus belli è la nomina di Città Metropolitana di Davide Maresca come proprio rappresentante nel Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale e a dar fuoco alla polveri il fatto che l’avvocato sia il fratello di Francesco Maresca, attuale assessore al porto del Comune di Genova e in corsa alla elezioni per Fratelli d’Italia e che soprattutto, il fatto che questa nomina arriva appunto a ridosso di un possibile cambio a palazzo Tursi.

La decisione, quindi, presa dal vicesindaco metropolitano Antonio Segalerba, ha scatenato la polemica, con l’immediata reazione dei rappresentanti del centrosinistra che hanno posto dubbi sulla correttezza della procedura e sulle tempistiche, dato che il precedente Comitato era scaduto a fine aprile e la richiesta agli enti per le nuove designazioni sarebbe dovuta partire con maggiore anticipo.

Una scelta che per gli avversari sembra più politica che tecnica, nonostante il fatto che Davide Maresca sia molto conosciuto in ambiente portuale, come d’altra parte il cognome assicura, visto che il padre Maurizio è stata presidente dell’Autorità portuale di Trieste: una nomina che potrebbe essere effimera, visto che con l’insediamento del nuovo futuro presidente di Palazzo San Giorgio il board sarà azzerato e visto che il prossimo sindaco metroplitano (che sarà il futuro sindaco di Genova) potrebbe rivedere gli incarichi.

Le reazioni

Immediate le reazioni da parte degli esponenti del centrosinistra. “Che si tratti del fratello dell’assessore uscente ai Porti o di qualsiasi altro nome ancorché meritevole, la nomina di un membro del Comitato di Gestione dell’AdSP da parte della Città Metropolitana, a 48 ore dal voto e con un mandato ormai scaduto, è l’ennesimo sgarbo istituzionale – ha commentato il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Armando Sanna – È un atto scomposto e arrogante, che conferma la vera priorità del centrodestra: occupare ogni spazio di potere, senza alcun rispetto per tempi, regole e istituzioni.”

“Una nomina che stupisce ancora di più anche perchè fatta da un sindaco Metropolitano facente funzione, figura che non è neanche eletta dai cittadini e che dovrebbe limitarsi all’ordinaria amministrazione, non certo fare nomine dell’ultimo minuto solo per piazzare rappresentanti della propria parte politica – hanno scritto in una nota congiunta i parlamentari dem Valentina Ghio, Lorenzo Basso, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino – Il porto non è un poltronificio, basta con questo sistema clientelare.”

“La bulimia di poltrone da parte della destra trascina l’Autorità portuale nella campagna elettorale. Nessun rispetto delle istituzioni e dei cittadini – aggiungono Davide Natale e Simone D’Angelo – La paura di non essere protagonisti delle scelte future ha spinto i rappresentanti della destra ad accelerare e effettuare nomine da weekend”.

“La corsa per incasellare pareri favorevoli dal Governo, la fretta forsennata a dare il via libera a opere lasciate ad ammuffire nei cassetti dei “faremo” prendendo in giro i cittadini, i salti mortali per tagliare nastri e le promesse sempre più roboanti con tanto di photo opportunity in ogni angolo della città quando ormai manca poco alle urne, è un copione collaudato del centrodestra cui mancava solo l’ulteriore, imbarazzante elemento finale: una bella nomina last minute firmata dal vice facente funzione metropolitano Segalerba! Per piazzare chi? Il fratello di un assessore di FdI – lo dichiarano il senatore e il deputato del M5S Luca Pirondini e Roberto Traversi con la capolista M5S alle Comunali di Genova Tiziana Beghin – E così, oggi, ci tocca rispolverare la massima di una vecchia volpe della politica di un tempo: “a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si indovina”! Al netto del risultato delle elezioni del 25 e 26 maggio, con questa nomina frettolosa, piazzata a soli 48 ore dall’apertura dei seggi, il centrodestra getta discredito sulle istituzioni. La domanda che facciamo è: come mai hanno così tanta fretta? L’assessore uscente ai Porti cosa pensa di questa nomina? È favorevole? Anziché promettere di raddrizzare la Serravalle, forse dovrebbe pensare prima di tutto a tenere una postura retta consigliando al suo schieramento un maggiore rispetto per la città e i cittadini che ancora si devono esprimere”.

La replica

“Il rispetto delle regole non è uno sgarbo istituzionale. È paradossale che il Partito Democratico definisca tale il semplice rispetto delle norme. Basterebbe questo per comprendere il livello a cui è arrivata la propaganda di una sinistra sempre più nervosa e scomposta”. Questa la risposta che arriva dal sindaco metropolitano facente funzione Antonio Segalerba, finito sotto il tiro incrociato del centrosinistra. “Ho nominato il rappresentante della Città Metropolitana nel Comitato portuale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in seguito ad una procedura trasparente e conforme alle regole – prosegue – La richiesta è pervenuta il 28 aprile 2025; il relativo avviso pubblico è stato pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Genova dal 30 aprile al 14 maggio. Sono pervenute tre candidature: la scelta è ricaduta, sulla base dei curricula, sul candidato più competente. Il professor Davide Maresca è riconosciuto unanimemente per la sua preparazione e le sue competenze. Nessuna incompatibilità è stata ravvisata dal Segretario Generale – Ogni illazione avanzata dal Pd nei suoi confronti è non solo infondata, ma rappresenta un’offesa gratuita e inaccettabile – prosegue Segalerba – Va infine ricordato che nessuna osservazione è pervenuta al momento della pubblicazione dell’avviso il 30 aprile. Comprendiamo però che la sinistra continui a leggere ogni scelta amministrativa con gli occhi di chi, come l’ex sindaco Marco Doria, nominò sé stesso nel medesimo organo in rappresentanza del Comune di Genova, mantenendo l’incarico fino all’ultimo giorno, nonostante non rappresentasse più la volontà della maggioranza cittadina e nonostante il nuovo sindaco, Marco Bucci, gli avesse formalmente chiesto di rimettere il mandato”.

L’assessore al porto Francesco Maresca, candidato per Fratelli d’ITalia, replica a breve giro: “Mio fratello è un bravo professionista nel suo campo ed è nominato da un ente diverso dal Comune di Genova di cui io sono assessore. Il centrodestra nomina persone competenti e all’altezza, il Pd invece è abituato a occupare poltrone in altri modi”.

Maresca inoltre respinge le accuse del Pd: “Sanna credo sia meglio che non parli di porto visto che anche lui è salito su qualche grande imbarcazione ricoprendo già una carica da consigliere regionale. Io e la mia famiglia invece ci siamo sempre comportati con serietà e nel mio ruolo di pubblico ufficiale ho sempre svolto il mio servizio nell’interesse pubblico senza una sbavatura”.

Sul caso interviene anche la candidata sindaca di Genova Unita, Raffaella Gualco: “I commenti dem alla nomina di Davide Maresca nel comitato di gestione di “ADSP” sembrano la ricerca di una verginità politica che il Partito Democratico proprio non può invocare. L’intera macchina comunale, ma anche le amministrazioni, perfino degli ospedali, sono state lottizzate per decenni dal Pci-Pds-Pd”.