Porto, arriva il regolamento nazionale per il rifornimento del Gnl. Rixi: “Italia primo paese con regole comuni”

Genova. È stato finalmente pubblicato il primo schema di regolamento portuale nazionale per il rifornimento di gas naturale liquefatto delle navi nei porti italiani. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha informato le istituzioni e le associazioni di categoria, sottolineando come l’aumento dell’uso di Gnl nel settore navale sia ormai una prospettiva concreta.

Assogasliquidi ha evidenziato come questo provvedimento sia unico in Europa, poiché stabilisce regole comuni per tutti i porti italiani. È il risultato di un’eccellente collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’associazione ritiene che questa novità, unita allo sviluppo delle infrastrutture di approvvigionamento, contribuirà in modo decisivo alla diffusione del Gnl e del bioGnl in Italia, un carburante fondamentale per la politica energetica del Paese e indispensabile per raggiungere gli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione del trasporto marittimo.

Anche il viceministro al MIT, Edoardo Rixi, ha accolto con favore l’approvazione del nuovo regolamento: “L’approvazione del nuovo regolamento nazionale per il rifornimento di gas naturale liquefatto nei porti italiani rappresenta un passo concreto verso la decarbonizzazione del trasporto marittimo. L’Italia così diventa uno dei primi Paesi in Ue a stabilire regole comuni per tutti i porti, consentendo finalmente il bunkeraggio di Gnl da nave a nave in ogni scalo. Con queste linee guida, offriamo nuove opportunità agli armatori cercando di garantire sostenibilità e competitività al nostro sistema portuale”.