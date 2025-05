Nervi, pronti i cassoni per il nuovo pennello del porticciolo. Bogliolo: “Entro giugno lavori ultimati”

Genova. Sono pronti per essere trasportati e installati i nove cassoni che daranno vita al nuovo pennello del porticciolo di Nervi, che con i suoi 18 metri dovrebbe mettere al sicuro lo storico approdo del borgo del levante genovese e “mitigare” l’ingresso delle sedimentazioni, tra sabbia e posidonia.

Ad affermarlo a Genova24 Federico Bogliolo, presidente uscente del Municipio IX Levante e nuovamente in corsa per la riconferma. “Si tratta di nove cassoni, sei grossi e tre piccoli, autoaffondanti – spiega – che si posizioneranno sul fondale una volta riempiti di pietre. L’ultimazione di questa lavorazione, oggi il pontone con cassoni e materiale di riempimento è in partenza all’ex idroscalo, arriva con un po’ di ritardo rispetto alle previsioni, ma in questi mesi i tecnici hanno dovuto integrare il rilievo sul fondale“.

Lavori che dovrebbero quindi essere ultimati entro la fine di giugno, tempo permettendo. “Il nuovo molo completa l’intervento di questi anni nel porticciolo e proteggerà il porto di Nervi – spiega – secondo gli studi dovrebbe mitigare anche in parte il fenomeno della sedimentazione sui fondali di sabbie e posidonia“. Le lavorazioni saranno interamente svolte via mare grazie al pontone galleggiante che trasporterà tutto il necessario per completare le operazioni, senza dover attivare una cantierizzazione a terra in piena stagione estiva.