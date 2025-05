Polizia locale, Gambino saluta gli agenti: “Squadra vera, una delle migliori risorse per Genova”

Genova. Si è concluso il mandato dell’ex assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile del Comune di Genova, Antonio Gambino. E a conclusione del suo incarico, Gambino ha voluto rivolgere un messaggio di ringraziamento e stima ai membri della Polizia Locale genovese, definendoli “la mia squadra”. La lettera, è stata inviata direttamente agli agenti. La pubblichiamo integralmente.

“Carissimi,

Il mio mandato da Assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile si è concluso.

E con la stessa sincerità e onestà con cui ho affrontato ogni giorno di questo incarico, oggi voglio semplicemente dirvi: grazie.

Grazie per il lavoro che abbiamo fatto insieme. Grazie per l’impegno, la disponibilità, la serietà con cui mi avete supportato ogni giorno. Grazie per la professionalità con cui affrontate ogni situazione, dalle emergenze più gravi alla gestione della quotidianità.

In questi anni ho avuto l’onore di lavorare con una squadra vera, coesa, preparata. Persone affidabili, concrete, che sanno cosa vuol dire mettersi al servizio della collettività e farlo con equilibrio, senso del dovere e rispetto. Un passaggio che sottolinea l’importanza attribuita dall’ex assessore non solo alla preparazione tecnica, ma anche alle qualità umane e civiche del corpo.

Abbiamo condiviso momenti difficili e momenti di soddisfazione. Siamo stati chiamati ad affrontare situazioni complesse, a volte improvvise, e ogni volta ho visto in voi competenza e lucidità, ma anche tanta umanità. Non era scontato. E non lo dimenticherò.

Siete stati una delle migliori risorse di questo territorio, e lavorare al vostro fianco è stato un privilegio. Il merito di ciò che è stato fatto va a voi, che avete saputo trasformare le scelte politiche in azione concreta sul campo, con professionalità e senso pratico.

Il mio ruolo a stretto contatto con voi per ora finisce qui, ma porto con me un grande rispetto per il vostro lavoro e un forte senso di gratitudine per la strada fatta insieme. So che continuerete a fare la differenza, come avete sempre fatto. Un grande in bocca al lupo a ciascuno di voi, per il futuro personale e professionale. E ancora, grazie”.