Lite presso un affittacamere, la polizia interviene e trova quattro etti di cocaina: un arresto

Genova. La Polizia di Stato di Genova, durante lo scorso weekend, ha arrestato un 23enne e denunciato un 21enne, entrambi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Sabato pomeriggio intorno alle 13, un residente in un palazzo di via Caffaro ha segnalato alla polizia una lite violenta tra tre persone nel condominio di fronte, al termine della quale una donna si è calata dalla finestra in direzione ponte Caffaro, inseguita da un uomo.

Gli agenti si sono subito messi alla ricerca della coppia, rintracciandola poco dopo; i soggetti, due italiani, identificati e interrogati per ricostruire la dinamica della lite, hanno spiegato che l’appartamento in questione era adibito ad affittacamere.

Fatto accesso allo stabile tramite la proprietaria, gli agenti hanno scoperto, che il terzo soggetto coinvolto nella lite, un 23enne di nazionalità albanese, momentaneamente assente, soggiornava in una delle stanze.

Quando l’uomo ha fatto rientro, gli agenti hanno notato in camera la presenza di diversi involucri termosaldati, risultati poi quattro grammi di cocaina, oltre a 340 euro in banconote e tutto il materiale necessario per il confezionamento.

Il ragazzo è stato immediatamente arrestato, in attesa della direttissima.