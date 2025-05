Politiche abitative, Vacalebre (Fdi): “Solo nel primo trimestre 2025 1,7 milioni per sostegno affitti”

Genova. “Più responsabilità e meno slogan su tematiche fondamentali come quella della casa. La nostra amministrazione ha lavorato sodo per snellire e per rafforzare i sostegni ai suoi abitanti: in questi anni abbiamo dato una grande attenzione alle politiche abitative investendo sulla rigenerazione urbana, con un ripensamento complessivo degli spazi e delle esigenze dei residenti come nella Nuova Begato, operazione simbolo del Programma innovativo nazionale sulla qualità dell’abitare”. Sono le parole di Valeriano Vacalebre, consigliere comunale delegato alle Politiche abitative e candidato per Fdi alle prossime elezioni.

“Un vero esempio di housing sociale che desideriamo attuare anche in altre zone delle città per una maggiore qualità di vita e una risposta non solo al crescente bisogno di accesso alla casa ma in un arricchimento urbano, economico e sociale. Di fatto, abbiamo stanziato nei primi mesi di quest’anno circa 1,5 milioni di euro per la manutenzione straordinaria e per il recupero di alloggi Erp”, continua.

“Un altro aspetto che rivendichiamo con orgoglio è l’attivazione di un fondo antimorosità incolpevole annuale del Comune di Genova che ha delle caratteristiche superiori rispetto a quello nazionale. La grande differenza tra il fondo nazionale e quello comunale, sta nel fatto che il fondo nazionale agisce in soccorso degli sfratti esecutivi, mentre quello del Comune di Genova è preventivo: quindi siamo andati ad intervenire anche sulle messe in mora degli inquilini, andando a sostenere ulteriormente anche i piccoli proprietari. Proprio per non lasciare indietro nessuno”, aggiunge Vacalebre.

“Basti pensare che nel primo trimestre del 2025 sono stati erogati 1,7 milioni di euro come contributi di sostegno all’affitto a quasi 1300 nuclei genovesi; inoltre nell’ultimo triennio abbiamo risolto 190 sfratti – fa notare – a queste azioni si aggiunga anche il lavoro con Regione Liguria su un Fondo per alloggi a canone moderato o concordato per aiutare chi ne ha più bisogno. Abbiamo investito anche sull’informazione: da gennaio 2025 è attivo lo Sportello Informativo Casa del Comune di Genova per spiegare la propria esigenza ed ottenere informazioni e modulistica per presentare domante cartacee e online. Tutti input che sono derivati dall’ascolto del territorio, così come per gli affitti brevi, che sono parte dell’offerta turistica ma non devono pregiudicare la serenità abitativa di chi vive a Genova”.

“Il nostro programma prosegue in questo solco con il recupero del patrimonio abitativo, agevolazioni Imu per chi affitta, potenziamento del social housing, di studentati e dell’Agenzia per la Casa”, conclude Valeriano Vacalebre.