Turismo, Piciocchi: “Una regia pubblico-privata per promuovere Genova come meta”

Genova. Prosecuzione della realizzazione di una Destination Management Organization, ossia di un’organizzazione che colleghi pubblico e privato per creare una strategia promozionale, integrazione del waterfront urbano e di quello marittimo, rendendo entrambi più accessibili, e accordi con compagnie aeree e crocieristiche per incentivare i flussi, e ancora una serie di offerte di turismo esperienzale e un cartellone di attività ed eventi per la “Genova di notte”.

Sono alcune delle proposte in ambito turistico contenute nel programma del candidato del centrodestra Pietro Piciocchi, già vicesindaco reggente.

“In questi giorni la città è piena di turisti, un grande successo sotto gli occhi di tutti che conferma come Genova sia diventata una delle mete più affascinanti d’Europa – dice Piciocchi – Quando abbiamo iniziato il nostro lavoro in Comune il turismo era ai minimi storici, grazie a un piano ambizioso e a un impegno costante lo abbiamo rilanciato, valorizzando il nostro mix unico di storia, mare, cultura e innovazione. Non a caso Genova è stata l’unica città d’Italia segnalata da Lonely Planet come “Best destination 2025”. Questa città è una perla d’Europa e il turismo è una risorsa fondamentale per l’economia, per questo bisogna continuare sulla strada tracciata in questi anni, aumentando l’offerta e permettendo al flusso di visitatori di integrarsi e convivere con le esigenze della cittadinanza”.

“In questi anni abbiamo portato a Genova oltre 10,2 milioni di visitatori con 7,5 milioni di pernottamenti in città, dati che fanno registrare un +11,65% di turismo rispetto al periodo 2012-2016. I dati parlano chiaro, sono raddoppiati i giorni medi di permanenza: nel 2017 la media era di due notti, nel 2021 è arrivata a 4 notti. Oggi abbiamo 33 punti informativi per i turisti e 50 totem turistici digitali, non a caso Genova è stata inserita tra le top 15 città più friendly d’Europa dai Readers’ Choice Awards e unica segnalata da Lonely Planet come ‘Best destination 2025’ – spiega il candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi – oltre al successo della Rolli Experience abbiamo dato vita a nuovi itinerari e tours della città, con piste pedonali e ciclabili ed esperienze dedicate ai bambini con mascotte digitali, senza contare il nuovo sito turistico internazionale. Siamo una delle città più belle d’Europa e dobbiamo essere sempre più pronti ad accogliere tutti quei turisti che vogliono godere del nostro clima e delle nostre eccellenze. La direzione è quella giusta, non dobbiamo fermarci né tornare indietro”.