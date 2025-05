Genova. Il capoluogo ligure “può avere un ruolo centrale nella transizione al nucleare”. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro all’ambiente e alla sicurezza energetica, a margine del Festival del Lavoro ai Magazzini del Cotone.

Fratin ha chiarito che Genova “ha una storia con Ansaldo Nucleare ed è quella che ha mantenuto, nonostante i quasi 40 anni di abbandono nucleare da parte del nostro Paese ha mantenuto una conoscenza del settore molto elevata. Ci sono imprese a fianco di Ansaldo Nucleare che lavorano con grandi commesse sul settore nucleare nel a Genova e in parte nella Liguria, alla Spezia. Se pensiamo alla Spezia la produzione dei superconduttori è qualcosa di rilevante, ma Genova ha tutte le carte in regola”.

Il ministro ha quindi parlato della possibilità di scegliere Genova come sede dell’agenzia per la sicurezza nucleare. La proposta era stata lanciata il 19 febbraio dal presidente ligure Marco Bucci a margine di un convegno, e la nuova sindaca Silvia Salis aveva confermato di essere favorevole definendola “una scommessa da vincere per la quale, se sarò eletta, ovviamente mi batterò”

“Saranno individuate tutta una serie di sedi, compresa quella dell’agenzia – ha detto Fratin – Genova può essere candidata per l’agenzia, per esempio. Ogni città ha diritto di candidarsi. Si candidano tutti per l’agenzia e pochi per i rifiuti. Vedremo di abbinarli”.

Proprio sui rifiuti, tema centrale a Genova sul fronte della chiusura del ciclo, Fratin ha parlato anche di termovalorizzatore: “È chiaro che noi dobbiamo andare avanti con la differenziata, e con il termovalorizzatore là dove non è possibile andare oltre nel riciclo. Noi siamo il Paese più avanti sul fronte del riciclo, anche perché l’immondizia è la più grande miniera che abbiamo, però certamente c’è una parte che va portata nei termovalorizzatori, noi non dobbiamo più fare discariche in ogni angolo”.

Infine un accenno ai depositi chimici e al loro spostamento: “L’iter è alla valutazione delle commissioni, le commissioni sono anche indipendenti. Non è corretto che io faccia valutazioni di merito. Le scelte le fa prima di tutto la realtà locale, di conseguenza non sono io interferire rispetto alle scelte. Le scelte della realtà locale vengono poi valutate dalla commissione indipendente, ma la commissione indipendente valuta sotto l’aspetto ambientale e della sicurezza”. Fratin ha confermato che “sta andando avanti l’iter precedente”, e che i tempi della commissione “non sono brevissimi, perché credo che vi rendiate conto che già solo per la scelta di Genove c’è voluto già qualche anno”.