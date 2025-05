Priaruggia, spiaggia chiusa per amianto. Divieti di balneazione per altre due spiagge

Genova. Torna lo spettro dell’amianto per la spiaggia di Priaruggia, uno degli “approdi” al mare urbani più amati e frequentati della città: dopo gli ultimi sopralluoghi svolti da parte di Arpal, infatti, sono emerse nuove presenze di frammenti di “materiali presumibilmente contenenti amianto sulla spiaggia“.

Da qua la decisione dell’amministrazione comunale che, su proposta dell’assessore al Demanio marittimo, ha disposto un’ordinanza di chiusura temporanea della spiaggia di Priaruggia “per consentire lo svolgimento, da parte della ditta incaricata, delle attività di ricognizione della spiaggia e i dovuti monitoraggi ambientali, richiesti da Asl3”.

Questo “fuori programma”, arrivato alle porte della stagione balneare riporta alla memoria un episodio simile avvenuto nell’aprile del 2024 in cui intervenne anche la Procura di Genova per capire l’origine di questi frammenti, per cui fu ipotizzato un abbandono di rifiuti.

Ma non solo. A seguito dei campionamenti odierni eseguiti da Arpal, su proposta dell’assessore all’Ambiente, il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi ha firmato un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione per le spiagge a levante del torrente Rexello a Pegli e Sturla tra i civici 16 e 8 di via del Tritone.