Pegli, sabato giornata di pulizia e divulgazione culturale sul belvedere Padre Guglielmo Salvi

Genova. Un’incantevole terrazza a picco sul mare con un passato glorioso, un presente di lotta quotidiana al degrado e un futuro tutto da scrivere, magari con un intervento di riqualificazione per riportarla ai fasti di una volta, favorendone una frequentazione sana e consapevole delle sue peculiarità storiche, architettoniche e paesaggistiche. Il tutto nel ricordo dell’indimenticabile principessa Vittoria che proprio qui, a fine ‘800, durante il soggiorno all’Hotel Mediterranée della famiglia reale di Prussia, si improvvisava pittrice, dipingendo su tela i panorami che si aprivano sulla riviera di Levante.

Sabato 17 maggio il Comitato Pegli Bene Comune, in collaborazione con Amiu Genova e il gruppo Facebook Pegli da Scoprire, e con il sostegno di Polis SA Magazine, nel quadro del progetto “Buona raccolta differenziata, Pegli”, organizza a partire dalle ore 8.30 un’iniziativa di pulizia e divulgazione culturale del belvedere Padre Guglielmo Salvi, noto ai residenti e agli appassionati di storia locale anche come “Scoglio Vittoria”.

Situato in fondo al lungomare di Pegli, a pochi passi dall’incrocio con via Zaccaria, subito prima del Risveglio, il belvedere Padre Guglielmo Salvi è tutt’oggi una suggestiva terrazza a picco sul mare che, a cavallo tra ‘800 e ‘900, fu tra le attrazioni più distintive e ammirate dell’antico borgo marinaro pegliese, tanto da essere raffigurata in numerose foto e cartoline d’epoca. Un gioiello la cui storia cambiò per sempre durante la seconda guerra mondiale, quando le forze di occupazione tedesche demolirono tutto il complesso – tra cui l’elegante parapetto in marmo, il caratteristico “ombrellone” e le sedute in pietra che lo circondavano – per costruire una postazione antisbarco.

Nel Dopoguerra il Belvedere è stato sì ripristinato e riaperto al pubblico, ma in una veste decisamente più sciatta, accompagnando il sito in un lungo periodo di declino che i volontari del Comitato Pegli Bene Comune, da poco più di 10 anni, hanno voluto arginare attraverso una serie di interventi di manutenzione, valorizzazione e abbellimento, nel tentativo di restituire questo bene a residenti e turisti, fino all’ultima idea di “aprire” il belvedere alla cittadinanza.

Infatti sabato 17 maggio, dalle ore 8.30, cittadini e volontari si daranno appuntamento per formare una catena umana che, passandosi il legname accumulato sulla spiaggetta sotto il Belvedere, lo trasporterà fino al piano strada, dove sarà ritirato da Amiu per il corretto smaltimento.

Ma la mattinata non si limiterà alla sola azione di pulizia: infatti, intorno alle 10.30, il divulgatore Elvio Perazzo, fondatore del gruppo Facebook Pegli da Scoprire – e tra i promotori dell’omonimo progetto che punta a valorizzare turisticamente il borgo marinaro del Ponente attraverso una serie di itinerari turistici – guiderà i presenti in un affascinante racconto sulla storia dello “Scoglio Vittoria” su cui si erge lo storico belvedere. Contestualmente, inquadrando un Qr-Code installato temporaneamente in loco, i partecipanti potranno accedere con il loro smartphone a una pagina internet dedicata a questo scrigno di bellezza tra annotazioni storiche, foto e cartoline d’epoca.

Come nasce il belvedere? Perché la sua storia si intreccia con quella del vicino castello Vianson? E cosa c’entrano le Case sullo Scoglio? Sono solo alcune delle tante curiosità che verranno soddisfatte da Elvio Perazzo prima dell’attività conclusiva della giornata: la presentazione alla cittadinanza delle linee guida per la rigenerazione urbana e la valorizzazione del Belvedere, elaborate dai volontari del Comitato Pegli Bene Comune e in attesa di recepimento da parte degli enti locali.

L’invito a partecipare alla giornata è rivolto a tutti i cittadini, preferibilmente muniti di guanti e scarpe robuste. Ovviamente, sarà possibile partecipare anche alla sola attività di divulgazione.

L’iniziativa vuole essere un’occasione per dare slancio al percorso di rinascita rilancio di un luogo affascinante che non tutti conoscono, che i volontari del Comitato Pegli Bene Comune contribuiscono a curare pressoché quotidianamente a beneficio di residenti, visitatori e turisti.