Parto in casa a Sestri Ponente, la mamma “teleguidata” da un operatore del 118

Genova. Una donna di 39 anni ha dato alla luce la sua bambina con un parto in casa avvenuto senza complicazioni grazie alle precise indicazioni fornite al telefono da un operatore del 118.

E’ successo nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 maggio in un appartamento di Sestri Ponente, a Genova. La donna ha chiamato il numero unico 112 perché sentiva di avere iniziato il travaglio ma nel giro di pochi istanti si è resa conto che la piccola che aveva in grembo non avrebbe aspettato l’arrivo dell’ambulanza.

L’uomo al telefono, un operatore formato del 118, ha messo in pratica quindi le procedure standard del caso e ha spiegato passo per passo alla 39enne che cosa le sarebbe capitato e che cosa avrebbe dovuto fare per agevolare la nascita.

La bambina è nata poco dopo le 3 del mattino. Nel frattempo sul posto sono arrivate automedica e ambulanza, che hanno trasportato mamma e figlia in ospedale al San Martino. Entrambe stanno bene.