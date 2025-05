“Parliamo di Mafie”, l’incontro a Sestri Ponente per “riaffermare i valori della legalità e della trasparenza”

Genova. Lunedì 19 maggio un importante appuntamento a Sestri Ponente per parlare di Mafie a Genova. Edoardo Marangoni e Andrea Piccardo tra i promotori dell’iniziativa, moderati da Sara Tassara, dialogheranno con alcune delle persone e delle associazioni che più sono state attive dentro e fuori le istituzioni sul tema delle mafie.

“Avevamo in mente di sconfiggere il male a suon di colpi di alabarda spaziale e ci siamo accorti di essere in anticipo sull’invenzione dei laser. Ci siamo dovuti accontentare di provare a unire le forze in uno spazio dimenticato dalla giustizia e dal civismo – afferma Andrea Piccardo, storico commerciante della Maddalena e attivista da oltre vent’anni su questi temi — Quello che manca è l’attivazione, il tasto con cui i cittadini, capito il problema della presenza di mafiosi in città, si muovono oltre la sfera della loro personale onestà e accendono cura e tutela reciproca. La Mafia è come un parassita e noi in questi anni siamo stati una parte della cura ma soli non possiamo fare di più”.

“Nel 2009 l’allora Sindaca Marta Vincenzi denunciò la presenza della mafia a Genova, Prefettura e Questura risposero di portare le prove. Nella campagna per le regionali del 2024, la storia si ripete – prosegue Edoardo Marangoni già consigliere municipale nel Medio Levante – A ottobre scorso il Presidente di Regione e già Sindaco accusava l’opposizione di infangare il buon nome della Liguria parlando di presenza mafiosa nella Regione. 3 processi per mafia, 3 scioglimenti comunali per mafia, 476 beni confiscati di cui 115 a Genova: ecco i numeri e i fatti della mafia e della lotta alla mafia a Genova e in Liguria Ad un anno – era il 7 maggio 2024 – dagli arresti dell’allora Presidente Toti, anche secondo un filone di inchiesta che per ora parla di voti di scambio, nulla si dice più al riguardo. Per questo, oggi più che mai è fondamentale parlare di mafia a Genova, e per questo lunedì sarò presente per raccontare il mio impegno in questi anni e fare il punto con le tante associazioni presenti su tutto il lavoro fatto e su tutto quello che ci sarà ancora da fare.”

“Insieme a Edoardo e ad Andrea ci confrontiamo spesso sul tema delle mafie; e spesso abbiamo riflettuto sul fatto che moltissimi temi – penso alla sicurezza, cavallo di battaglia della destra – sono strettamente collegati ai fenomeni mafiosi che non vengono considerati – sottolinea Sara Tassara, consigliera municipale uscente e candidata in Consiglio comunale con la lista Silvia Salis – Abbiamo parlato a lungo anche del fatto che, se oggi ci troviamo ad elezioni anticipate, è perché un terremoto giudiziario ha scosso la nostra Regione e la nostra città lo scorso maggio. Anche qui però, grazie alla sapiente opera di rimozione della destra, pare che tutti si siano dimenticati che, nel corso delle indagini, siano emerse anche inquietanti relazioni tra l’ex presidente di Regione e alcune note famiglie mafiose genovesi, E’ partendo da qui, che abbiamo deciso di ritrovarci, insieme alle tante associazioni che si occupano di mafia a Genova, per riaffermare i valori della legalità e della trasparenza e anche per raccontare cosa significa, oggi, convivere con la mafia in così tanti ambiti che a pensarci fa paura”.

L’appuntamento è per domani, lunedì 19 maggio, alle h. 18.00 in Manifattura Tabacchi a Sestri Ponente