Una nuova navebus per il futuro parco della Lanterna: collegherà Porto Antico e Terminal Traghetti

Genova. Una navetta via mare per collegare il Porto Antico e il Terminal Traghetti, da realizzare ex novo o prevedendo, almeno all’inizio, un’estensione del percorso della Navebus. Autorità di Sistema Portuale, Comune di Genova e Stazioni Marittime hanno siglato un accordo finalizzato a dettare la linea per introdurre questo nuovo collegamento, previsto dal nuovo piano regolatore portuale.

Il piano prevede infatti “la connessione della Lanterna e del relativo polo culturale, con il mare, tramite la predisposizione di un collegamento marittimo tra il Porto Antico ed il Terminal Traghetti”. AdSP, Comune di Genova e Stazioni Marittime Spa hanno dunque siglato un accordo per organizzare un servizio marittimo passeggeri con approdo a calata Chiappella. Obiettivo, migliorare l’accessibilità del nuovo parco della Lanterna e del futuro polo.

Il nuovo collegamento marittimo sarà organizzato entro la fine lavori del tunnel subportuale, prevista per il 2029. Da decidere se si tratterà di un nuovo servizio dedicato o di una fermata aggiuntiva del servizio Navebus, ma in entrambi i casi sarà in funzione inizialmente il sabato e la domenica, con possibilità di estenderlo ad altri giorni a seconda dell’utilizzo.

il progetto per il parco della Lanterna è strettamente collegato a quello del Tunnel Subportuale, un’opera da 900 milioni di euro la cui progettazione è stata affidata a Renzo Piano Building Workshop con il supporto di AG&P Greenscape per la progettazione del paesaggio. Prevede la realizzazione di un nuovo parco pubblico di circa 6 ettari a terrazzamenti, con “la costruzione di scene e punti di vista condizionati dalle presenze naturali”, come spiegano i progettisti di Ag&P Greenscape.

Obiettivo del tunnel subportuale, con un tracciato di circa 4 km, separare i flussi di traffico diretti al porto da quelli verso la città. In superficie il progetto comprende diverse opere, tra cui appunto il nuovo parco della Lanterna, la ricongiunzione tra la Lanterna e l’area di Sampierdarena, l’espansione verso Nord del futuro parco della Foce e il recupero delle mura storiche di corso Aurelio Saffi.