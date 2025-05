Abbattuta d’urgenza una palma al porto antico, Aster: “Si era inclinata improvvisamente”

Genova. Gli operatori di Aster hanno abbattuto oggi una palma al porto antico, nei pressi del parcheggio davanti al Galeone. Una decisione “a carattere d’urgenza – spiega l’azienda – per garantire la sicurezza dell’area”.

Il taglio della pianta, prosegue Aster, è stato decretato “dopo una serie di controlli” e soprattutto “a seguito di un’improvvisa inclinazione dell’esemplare verso levante”.

Da quanto si apprende, la palma in questione è stata osservata nell’ambito di controlli periodici eseguiti da Aster nelle aree ad alta frequentazione come parchi e grandi piazzali. L’esemplare non era mai stato analizzato e finora non aveva mostrato criticità che facessero presagire un possibile pericolo. L’inclinazione potrebbe essere dovuta a un recente episodio di vento forte.

Prosegue intanto la campagna di controlli e abbattimenti straordinari decisi dal Comune e finanziati con un milione di euro dopo il crollo della palma in piazza Paolo da Novi che ha travolto e ucciso la 57enne Francesca Testino lo scorso 12 marzo. Per quella vicenda ci sono dodici persone indagate, tra cui tecnici e giardinieri di Aster oltre all’ex direttore generale Mauro Grasso.

Questa settimana sono stati eseguiti diversi abbattimenti: martedì un pino nei giardini Pertini di Struppa, mercoledì un pioppo in un parcheggio tra via di Sponda Nuova e via Canepa sempre a Struppa, giovedì un leccio in viale IV Novembre vicino all’Acquasola, oggi altri due lecci in corso De Stefanis a Marassi. Eseguito anche l’abbattimento di un cedro in via Rosselli, in Albaro, a seguito di analisi di stabilità da parte di una ditta specializzata.

In calendario nei prossimi giorni l’abbattimento di un cedro a Villa Gruber, in zona Castelletto e diversi interventi in Albaro: il risanamento delle alberature lungo via Campanella (con abbattimento di un cosiddetto albero di Giuda), il taglio di un pino domestico in via Rosselli e la rimozione di un leccio secco in viale Causa. Sempre nei prossimi giorni, sono previste analisi di fitostabilità in piazza Bonavino a Pegli. Le attività possono subire variazioni in considerazione di possibili condizioni meteo avverse.