Pallanuoto, il nuovo portiere dell’Iren Genova Quinto arriva dal Giappone

Genova. L’Iren Genova Quinto annuncia il primo rinforzo messo a punto in vista del prossimo campionato di serie A1, cui parteciperà, ancora una volta, come unica formazione in rappresentanza della città di Genova. Si tratta di Towa Nishimura, classe 1998, portiere della Nazionale Giapponese con cui, fra l’altro, ha preso parte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

“Ho scelto l’Iren Quinto perché è un club con una lunga tradizione nella pallanuoto italiana – le sue prime parole da giocatore biancorosso – e credo che sia in grado di offrirmi l’ambiente ideale per iniziare a giocare all’estero e crescere ancora come giocatore. Il mio obiettivo è quello di poter contribuire ai successi della squadra nel massimo campionato italiano. Spero di adattarmi in fretta al modo di giocare dei miei nuovi compagni e poter dare una mano a conquistare la migliore posizione possibile in classifica”.

“Si tratta di un ragazzo che seguiamo da tempo e che ha grande voglia di misurarsi col campionato italiano per arrivare nelle migliori condizioni possibili alle Olimpiadi di Los Angeles – commenta il direttore sportivo Alessandro Di Somma -. Dopo Inaba, un altro Nazionale giapponese torna a vestire la nostra calottina: non vediamo l’ora di iniziare e di toglierci tante soddisfazioni. Un ringraziamento a Takeshi Inoue per il prezioso supporto durante la trattativa”.