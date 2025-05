Palasport, rinviato il rogito per la riacquisizione dell’arena sportiva da parte del Comune

Genova. E’ stato rinviato il rogito per la compravendita legata all’arena sportiva del Palasport di Genova. L’atto di firma del contratto definitivo sancisce il riacquisto della parte non commerciale dell’impianto – ristrutturato e oggi di proprietà di Cds Holding- da parte del Comune.

Secondo quanto anticipato nei giorni scorsi dal quotidiano Il Secolo XIX e a quanto era stato confermato anche alla nostra redazione, avrebbe dovuto svolgersi giovedì 22 maggio. Secondo altre indiscrezioni l’appuntamento, presso lo studio notarile Biglia di Saronno a Genova, era stato rinviato a lunedì 26 maggio. Ma stando alle informazioni attualmente in possesso alla nostra testata tutto è ulteriormente rimandato al 3 giugno.

Da capire, a questo punto, se il rogito che impegna l’amministrazione comunale con un’operazione da 23 milioni di euro sarà firmato prima o dopo l’insediamento della nuova amministrazione, di qualsiasi colore essa sia. Amministrazione che dovrà definire anche la formula per la gestione dell’impianto.

Ricordiamo che CdS Holding nel 2020 aveva acquistato per 14 milioni e 250mila euro l’intero Palasport per ristrutturarlo interamente – oggi i lavori sono quasi terminati – ma poi il Comune aveva deciso di riacquistare la parte legata all’arena sportiva per mantenerla in mano pubblica.

Il Comune nei mesi scorsi aveva già firmato una sorta di preliminare di cessione e, come avviene con le normali compravendite, il rogito corrisponde al versamento dell’intera somma pattuita.

Secondo quanto risulta a Genova24 l’obbligo di acquisto è sancito dallo stesso contratto preliminare e quindi quando anche subentrasse un’amministrazione non favorevole all’acquisto sarebbe obbligata l’acquisto pena la violazione di un contratto.

Il rinvio al 3 giugno sarebbe legato ai tempi burocratici per il passaggio alla fase esecutiva della modifica della convenzione urbanistica da parte della giunta comunale (la convenzione urbanistica vigente era quella approvata nel 2022 che prevedeva l’arena sportiva privata). La convenzione urbanistica aggiornata è stata pubblicata in albo pretorio il 22 maggio ma necessita di 10 giorni per diventare esecutiva.

Alcune settimane fa, sull’operazione Palasport e in particolare su questa compravendita, è stato aperto un fascicolo dalla procura della Corte dei Conti della Liguria, chiamata a verificare la sussistenza o meno di un danno erariale. Il Comune di Genova aveva accettato di pagare 23 milioni sulla base di una doppia stima certificata dall’agenzia del Demanio e da quella delle Entrate. Dalla giunta comunale hanno sempre affermato di non avere mai ricevuto notifiche su un’indagine in corso.