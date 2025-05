Da Manesseno a Roma, don Edgar segretario particolare di papa Leone XIV

Genova. Da Manesseno a Roma, alla “corte” di papa Leone XIV: padre Edgard Iván Rimaycuna Inga, 36enne peruviano, sarà il segretario personale di Prevost, e in Liguria molti si ricordano di lui.

Padre Edgard dal 2018 al 2021 è stato infatti aiuto parroco nella parrocchia di San Martino a Manesseno, nel comune di Sant’Olcese e ora è stato indicato come segretario particolare del nuovo pontefice. Si deve proprio a lui la venuta di papa Leone XIV a Manesseno, nell’agosto 2024, in occasione della festa di San Martino.

L’esperienza di don Edgar a Manesseno si è chiusa nel luglio 2021: “E siamo arrivati alla fine. Grazie mille alle comunità di Manesseno e Comago per tutti questi anni bellissimi. Siete diventati la mia casa e la mia famiglia in Italia. Vi porto sempre nel cuore e nella preghiera. Grazie don e grazie a tutti!! Se vedemmu”, aveva scritto.

Prevost e padre Edgar si conoscono da tempo. Quando nel 2023 papa Francesco ha chiamato l’attuale pontefice a ricoprire il ruolo di Prefetto del dicastero dei vescovi, Prevost aveva voluto a, suo fianco il giovane sacerdote, portandolo a Roma da Manesseno. A ottobre era nella Capitale e gestiva l’agenda del nuovo prefetto: “Grazie mille, Monsignor Robert Prevost, per tutto, per avermi permesso di lavorare al suo fianco, ma soprattutto per la sua amicizia e fiducia. Prima che mio Vescovo, mio Amico. Buon viaggio e un forte abbraccio! Oremus ad invicem”, aveva scritto il sacerdote su Facebook.

Peruviano di Chiclayo, l’amicizia tra il giovane sacerdote e il pontefice risale al 2006, quando don Edgard entrò in Seminario in Perù. Padre Edgar ha già accompagnato il papa nella sua prima uscita nel Santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano e poi a Santa Maria Maggiore .