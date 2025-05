Un’ora di silenzio contro la guerra, il presidio che dura da 23 anni. Crucioli: “Da Genova può iniziare la pace”

Genova. Striscioni, cartelli e silenzio. Questo è l’appuntamento che ogni settimana, al mercoledì alle 18 in punto in piazza a De Ferrari si rinnova oramai da più di 23 anni con “L’ora di silenzio contro la guerra”. Obiettivo: testimoniare il no ai conflitti e il sì alle politiche di pace. In Italia come nel mondo.

Oggi, per l’appuntamento numero 1197, molti i significati: con le notizie di sangue che non si fermano, e che arrivano da Gaza, Ucraina e oggi anche da India e Pakistan. E poi la campagna elettorale per le comunali genovesi, dove per la prima volta, dal basso, è arrivato l’appello per l’istituzione di un assessorato alla Pace.

“A Genova le iniziative per la pace sono di casa, non da adesso, ce n’è sempre stato bisogno, adesso ancora di più, ma sono 40 anni che si vedono iniziative per la pace contro la mozione navale bellica durante il G8 e in tantissime altre occasioni – commenta Franco Barchi, tra i promotori dell’appello – Ci sono più di 30 guerre in corso in questo momento e quindi c’è sempre un motivo per dover parlare di pace. Purtroppo oggi si sente parlare sempre più spesso non solo di guerra ma di riarmo, quindi della guerra attuale e delle guerre future, perché se ti riarmi le armi servono per questo. Noi pensiamo che anche un Comune, come può essere quello di Genova, possa fare la sua parte su alcuni argomenti che sono pace, disarmo, non violenza e cooperazione internazionale. L’idea l’abbiamo avuta vedendo quello che ha fatto il Comune di Parma che due anni fa ha promosso questa identica iniziativa. Il Comune di Genova in passato partecipava alla marcia Perugia-Assisi, come istituzione, negli ultimi anni si è defilata. Volemmo riprendere a fare alcune cose e sperare che ci possa essere una persona che su questi argomenti andrà dietro alla città perché c’è un pezzo di città che sulla pace è attivo“.

A rispondere all’appello lanciato le scorse settimane il primo è stato Mattia Crucioli, consigliere comnale uscente e candidato sindaco per Uniti contro la Costituzione, poi seguito da Antonella Marras, candidata per la coalizione di Sinistra Alternativa. “Noi non abbiamo fatto nessuna fatica ad aderire a questa richiesta perché avevamo già nel programma al primo punto l’idea di impegnarci per la pace e per il disarmo, ricordiamo anche questo – ha commentato Crucioli oggi presente al presidio – Tra l’altro in linea con lo statuto del Comune di Genova che all’articolo 3 mette tra gli obiettivi preeminenti della nostra città quello di agire per la pace e per il disarmo. E’ particolarmente importante intanto specificare che cosa intendiamo per pace, almeno noi. Pace per noi non vuol dire pace attraverso la guerra, pace attraverso il riarmo, pace attraverso la vittoria sul nemico, ma significa pace attraverso il compromesso. E questo vale sia per la guerra in Ucraina sia per il genocidio che sta avvenendo in Palestina, chiamando le cose con il loro nome, cioè il genocidio, quello che sta facendo Israele ai palestinesi”.

Perché è importante farlo a Genova? “A Genova abbiamo delle importantissime, grandissime, tra le più grosse imprese che producono armi, che sono Leonardo e Fincantieri, e perché nel nostro porto passano, non da ora, ma da anni, da decenni, la logistica degli armamenti anche verso paesi in guerra, tant’è che alcuni gruppi portuali da anni si battono per questo. Mi fa piacere menzionarli, sono il collettivo CALP. e noi su questo gli siamo riconoscenti. Quindi è bene parlare di pace a Genova, è bene parlare di riconversione industriale, in senso diametralmente opposto rispetto a quello che vuole l’Unione Europea”.

Un appello che ha visto al momento solo due candidati sindaco rispondere all’appello, anche se adesioni di singoli candidati sono arrivati anche dalle liste Avs, Pd e dalla civica di Silvia Salis. “Perché? – osserva Crucioli – perchè al loro interno, in tutti gli schieramenti, hanno ampie parti, porzioni dei loro partiti o interi partiti che invece vogliono esattamente l’opposto. Nel centrosinistra parte del PD, penso alla Picerno che è la più guerrafondaria a livello europeo, penso ai Calendiani, ai Renziani, insomma quelli vogliono la guerra, vogliono il riarmo. Anche quelli che non la vogliono, come i Cinque Stelle, alla fine non sono qua e devono tacere rispetto a imposizioni di coalizione che li mettono sotto. Nel centro-destra peggio mi sento, perché naturalmente Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, sono atlantisti in maniera molto, molto spinta”.