Oggi Juve Stabia-Sampdoria: seconda partita della vita, pari utile ai campani ma forse fatale ai blucerchiati

La Sampdoria affronta questa sera al Romeo Menti (ore 20,30) la seconda partita della vita nel giro di quattro giorni. Il successo di carattere contro la Salernitana, spinti da più di 30.000 tifosi, consente ai blucerchiati in caso di vittoria questa sera di essere sicuri almeno dei playout. Pericolosissimo fidarsi del pareggio. Anche perché Brescia (in casa contro la Reggiana) e Frosinone (trasferta col Sassuolo) giocano contro squadre senza obiettivi, mentre tra Cittadella e Salernitana non è detto che finisca in parità (qui il fitto groviglio di combinazioni). Una “X” che però è l’obiettivo minimo della Juve Stabia di mister Pagliuca. Insomma, potrebbero dagli altri campi arrivare quelli che Evani ha definito “risultati strani” che però tanto strani non sono visto che da sempre nelle ultime giornate spesso la differenza la fanno le motivazioni più che i valori tecnici. E se la Sampdoria è in questa situazione è colpa di una stagione sbagliata fin da principio su cui ci sarà tempo di ragionare in seguito.

La Juve Stabia di mister Pagliuca ha giocato una buona gara contro la Reggiana, ma la sconfitta per 2 a 1 mette in pericolo il quinto posto, che insieme alla sesta posizione garantisce il preliminare in casa. Serve, come si diceva, almeno un punto per essere sicuri del 6^ posto. Perdendo invece potrebbero essere scavalcati sia dal Catanzaro, impegnato a Mantova, sia dal Palermo in caso di successo contro la Carrarese. I siciliani andrebbero a pari punti ma sono in vantaggio negli scontri diretti. Assurdo pensare che una squadra che si sta giocando la Serie A per la prima volta possa farsi impietosire dalla situazione blucerchiata. Onde evitare dubbi mister Pagliuca ha dichiarato: “Scenderemo in campo con la determinazione di chi sa che nessuno ci ha mai regalato nulla”. Curiosità: Guido Pagliuca nella stagione 2012 aveva allenato il Bogliasco quando militava in Serie D. Stagione conclusasi anzitempo a gennaio, al suo posto era subentrato il sampdoriano Enrico Nicolini.

La Sampdoria dopo la prova di tenacia ma non certo di gioco di venerdì sera contro la Salernitana è chiamata a superare i suoi limiti. In primis deve trovare una vittoria in trasferta che manca dalla gestione Sottil, il 5 a 3 a Cesena del 20 ottobre, e per farlo dovrà dare perlomeno continuità all’atteggiamento visto nell’ultima partita. Se il passato può insegnare qualcosa, i blucerchiati non devono ripetere lo schema della coppia di partite Cittadella – Carrarese, quando dopo una vittoria di misura in casa era arrivata una prestazione sconcertante anche a livello di approccio. Massima attenzione all’attaccante Andrea Adorante, autore di quindici goal quest’anno di cui soltanto uno dal dischetto. All’andata dopo un bel primo tempo la Sampdoria di Sottil era caduta 2 a 1 in casa. 42 goal fatti e 41 subito dalla Juve Stabia, una squadra che prova sempre a giocare e che anche contro la Reggiana ha creato diverse chance per andare a rete.

La squadra arbitrale

Arbitro: Colombo di Como. Assistenti: Zingarelli di Siena e Fontemurato di Roma 2.

Quarto ufficiale: Totaro di Lecce. VAR: Di Paolo di Avezzano. AVAR: La Penna di Roma 2.

I convocati della Sampdoria

Portieri: Chiorra, Cragno, Ghidotti.

Difensori: Altare, Bereszynski, Beruatto, Curto, Depaoli, Ferrari, Ioannou, Riccio, Venuti, Veroli.

Centrocampisti: Akinsanmiro, Bellemo, Meulensteen, Oudin, Ricci, Sibilli, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Abiuso, Borini, Coda, Niang, Sekulov.

I convocati della Juve Stabia

Portieri: 1 Matosevic, 16 Signorini, 20 Thiam

Difensori: 2 Quaranta, 3 Rocchetti, 4 Ruggero, 6 Bellich, 13 Baldi, 15 Floriani Mussolini, 24 Varnier, 28 Andreoni, 29 Fortini, 45 Peda

Centrocampisti: 10 Pierobon, 14 Meli, 25 Gerbo, 37 Maistro, 55 Leone, 80 Louati, 98 Mosti

Attaccanti: 7 Dubickas, 9 Adorante, 11 Piscopo, 17 Morachioli, 27 Candellone