Città del Vaticano. C’è un nuovo Papa – il 267esimo della storia della Chiesa cattolica – ma non sappiamo ancora chi sia. La fumata bianca nel cielo del Vaticano è arrivata alla quarta votazione e dopo solo un giorno di attesa alle 18.07 di oggi, giovedì 8 maggio 2025. Urla di giubilo e applausi tra le migliaia di persone presenti in piazza San Pietro.

I cardinali elettori riuniti in conclave hanno quindi deciso, con la votazione a maggioranza qualificata di almeno due terzi, chi sarà il successore di Jorge Bergoglio, Papa Francesco.

La fumata bianca deriva dal rogo delle 133 schede, insieme a un’apposita sostanza chimica, all’interno delle stufe in ghisa, una risalente al 1939 e la più nuova al 2005, posizionata nella stanza a fianco alla Cappella Sistina.

L’elezione al quarto scrutinio, una delle più rapide degli ultimi anni: 4 scrutini in due giorni per Papa Benedetto XVInel 2005 e 4 scrutini in due giorni anche per Papa Giovanni Paolo I nel 1978.

Nuovo Papa, cosa succede dopo la fumata bianca

Dopo la fumata bianca, che corrisponde all’elezione, il cardinale individuato come Papa dovrà accettare o meno l’incarico e poi procedere con la scelta del nome.

Dopo l’accettazione, i cardinali si avvicinano a lui per promettergli obbedienza. Poi il cardinale protodiacono Dominique Mamberti annuncia pubblicamente dalla loggia delle Benedizioni, l’elezione, pronunciando il tradizionale Habemus Papam dal balcone della basilica di San Pietro. A quel punto il Papa si affaccia e impartisce la benedizione Urbi et Orbi alla città e al mondo.

Il Conclave termina ufficialmente quando il nuovo Papa accetta l’elezione. Nei prossimi giorni si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del pontificato e, in un secondo momento, il Papa prenderà possesso della cattedra del vescovo di Roma, nella basilica di San Giovanni in Laterano.

I conclavi recenti: numero di scrutini e durata

• 1958 Papa Giovanni XXIII: 11 scrutini in 4 giorni

• 1963 Papa Paolo VI: 6 scrutini in 3 giorni

• 1978 (agosto) Papa Giovanni Paolo I: 4 scrutini in 2 giorni

• 1978 (ottobre) Papa Giovanni Paolo II: 8 scrutini in 3 giorni

• 2005 Papa Benedetto XVI: 4 scrutini in 2 giorni

• 2013 Papa Francesco: 5 scrutini (più uno nullo) in circa 36 ore