Elezioni, la composizione del nuovo consiglio comunale (con l’incognita giunta)

Genova. Silvia Salis è la nuova sindaca di Genova, e con la sua vittoria sull’avversario, il candidato di centrodestra (e per ora ancora facente funzioni sindaco) Pietro Piciocchi, cambia drasticamente l’assetto a Palazzo Tursi, alla luce della composizione del nuovo consiglio comunale.

La prima cosa che salta agli occhi è l’ingresso in Sala Rossa del bipolarismo: a sedersi ai tavoli di maggioranza e opposizione saranno esclusivamente i consiglieri di centrodestra e di centrosinistra appartenenti alle due coalizioni che hanno sostenuto i due principali candidati. Non ce l’hanno fatta Antonella Marras di Sinistra Alternativa e Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione, entrambi lontani dalla soglia di sbarramento.

Il nuovo consiglio comunale di Genova: i consiglieri di maggioranza

Fatta questa premessa si può iniziare a delineare la composizione del nuovo consiglio comunale, che potrà comunque subire variazioni visto che alle 12 era ancora in corso lo scrutinio delle ultime sezioni. Alla coalizione di centrosinistra vanno 24 seggi, 16 a quella di centrodestra. Il Pd è il partito cui sono andate più preferenze e ottiene 14 seggi.

Il più votato è Davide Patrone, seguito da Massimo Ferrante, Rita Bruzzone, Claudio Villa, Vittoria Canessa Cerchi, Claudio Chiarotti, Monica Russo, Serena Finocchio, Martina Capito, Enrico Vassallo, Simohamed Kaabour, Donatella Alfonso, Fabio Gregorio. A giocarsi l’ultimo posto tra i direttamente eletti Enrico Frigerio, Edoardo Marangoni e Paola Maccagno, distanziati al momento da un pugno di voti.

La lista Silvia Salis Sindaca ottiene quattro seggi: i più votati sono Filippo Bruzzone, Silvia Pericu, Erika Venturini e Sara Tassara. Alleanza Verdi Sinistra ottiene tre seggi, e i più votati sono Francesca Ghio, Lorenzo Garzarelli e Francesca Coppola.

Al Movimento Cinque Stelle vanno due seggi, che secondo il voto andranno assegnati a Tiziana Beghin e a Marco Mesmaeker. A Riformiamo Genova con Silvia Salis, infine, un seggio, che va a Maria Luisa Centofanti, la più votata. Fuori dunque Stefano Costa e Arianna Viscogliosi.

I consiglieri di opposizione

Per quanto riguarda l’opposizione, numeri alla mano, per Fratelli d’Italia è il partito che ha ottenuto più preferenze e ottiene cinque seggi. Entrano dunque l’assessora uscente allo Sport Alessandra Bianchi, Nicholas Gandolfo, e gli altri due assessori uscenti Francesco Maresca e Sergio Gambino insieme al consigliere uscente Antonio Vacalebre.

La lista civica Piciocchi Sindaco Vince Genova ottiene quattro seggi, entrano dunque Mauro Avvenente, Anna Orlando, Davide Falteri e una tra Rosanna Struppia e l’ex assessora Lorenza Rosso, che a scrutinio ancora in corso era indietro di una manciata di voti.

La lista Noi Moderati Bucci Orgoglio Genova ottiene tre consiglieri: Ilaria Cavo, indicata come vicesindaca in caso di vittoria di Piciocchi, che è stata la più votata dell’intera tornata elettorale, e poi Vincenzo Falcone e Lorenzo Pellerano.

Alla Lega vanno due seggi, assegnati a Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua. Tra gli esclusi dunque ci sono gli ex assessori Francesca Corso e Marta Brusoni e l’ex presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù.

Forza Italia, infine, ottiene un solo consigliere, l’assessore uscente Mario Mascia.

Incognita giunta, ma non solo

Ovviamente la composizione definitiva del consiglio comunale non è ancora definitiva. Bisognerà infatti attendere le decisioni della sindaca Silvia Salis in merito alla giunta per capire se tra i consiglieri più votati vi sono futuri assessori.

Per quanto riguarda il Partito Democratico, occhi puntati su Massimo Ferrante, Rita Bruzzone e Vittoria Canessa Cerchi, che, visto il risultato, potrebbero essere convocati in giunta lasciando lo spazio ad altri tre tre i non eletti, tra cui Edoardo Marangoni, Paola Maccagno insieme a uno tra Mario Caraffini e Andrea Stimamiglio, al momento separati da un pugni di preferenze.

Sarà da capire il destino di Avs: Francesca Ghio chiaramente rappresenta la figura di maggior peso della formazione politica ed è probabile un suo ingresso in giunta, cosa che lascerebbe un posto libero per Emilio Robotti, il primo dei non eletti. Prima della sentenza delle urne, rumors insistenti prevedevano una quota maggiore nella squadra di governo, ma la stravittoria del Partito Democratico potrebbe rendere necessarie nuove calibrature.

Poi il M5s: la prima delle preferenze è Tiziana Beghin, tra le papabilissime per un ruolo in giunta, cosa che aprirebbe al terzo in lista, vale a dire il vincente tra il duello all’ultimo voto tra Marco Casini e Massimiliano Lucente.

Resta l’incognita della Lista Salis, che di fatto è il secondo partito della coalizione è ha visto un vero exploit elettorale: il suo capolista, Filippo Bruzzone, già consigliere nella scorsa legislatura, potrebbe entrare nella lista dei convocati di Silvia Salis, cosa che aprirebbe le porte a Paolo Bettinelli.

Qualche incertezza anche nei banchi della nuova minoranza: sono da capire infatti le intenzioni di Pietro Piciocchi, membro di diritto del Consiglio Comunale e di Ilaria Cavo, deputata. Nel caso decidessero di rinunciare all’incarico al loro posto subentrerebbero due nuove persone che potrebbero essere Andreol Luca per Orgoglio Genova e il primo dei non eletti calcolato con il metodo D’Hondt su base dei risultati di tutta la coalizione.

Tornando un attimo ai numeri, a Genova hanno votato 249.115 persone, i voti validi sono stati 226.997, le schede nulle 4.569. Il Partito Democratico ha preso il 29,06% delle preferenze, staccando nettamente il secondo partito più votato, Fratelli d’Italia, che si ferma a 12,44%. Al terzo posto con 10,68% preferenze c’è Vince Genova, seguito dalla lista civica Salis Sindaca (8,31%) e la lista Bucci Noi Moderati Orgoglio Genova (7,84%).