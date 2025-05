Nuova diga, Giordano (M5s): “Bucci bulletto mette il bavaglio ai cittadini in commissione”

Genova. Ancora tensione tra la minoranza in Regione e il presidente-commissario Marco Bucci atteso domani all’appuntamento con la commissione sulla nuova diga foranea del porto di Genova. Dopo aver ottenuto garanzie dal ministero su un finanziamento aggiuntivo da 300 milioni per coprire gli extra costi, domani in via Fieschi verranno forniti finalmente numeri e aggiornamenti che l’opposizione chiede da settimane. Sebbene le sedute siano chiuse al pubblico e ai media, il governatore ha promesso un punto stampa al termine. Ma il clima è tutt’altro che pacifico.

“Da bulletto della sala rossa a bulletto del Consiglio regionale il passo è stato davvero breve – accusa Stefano Giordano, consigliere del M5s -. Per la nuova diga di Genova, prima l’insulto della commissione fantasma di fine marzo, dove il commissario straordinario dell’opera Bucci non si è presentato lasciando vuote le sedie. Poi la presa in giro di una commissione calendarizzata a partire dalle 7.45 di domani mattina, proprio nel giorno del consiglio regionale che inizia alle 10.00. Quindi, in questo contesto, l’irricevibile decisione di non audire i 12 portavoce di associazioni, comitati, Ong e sigle sindacali che da tempo chiedono trasparenza su costi, tempi e conseguenze ambientali”.

“Perché non possono parlare – chiede Giordano -? Non ci sarebbe abbastanza tempo, dicono loro giustificandosi. Sono ridicoli: sapevano che le audizioni sarebbero state numerose, ma hanno volutamente tolto la parola a chi ne ha diritto e deciso di mettere il bavaglio ai cittadini. E così, domani mattina saranno auditi solo i commissari straordinari dell’opera e dell’Adsp, cioè Bucci e Massimo Seno. Come dire: il pallone… pardon, il porto è mio e dei miei amici, quindi ci gioco solo io. A quali domande non vuole rispondere Bucci? Ha così tanta paura del confronto? Verrà ricalendarizzata una commissione dove il commissario di un probabile fallimento sarà presente per assumersi le sue responsabilità?”.

“Con le attuali premesse, comunque, sono sempre più convinto che partecipare alla seduta di domani sia un teatrino, oltre che una colossale presa in giro – prosegue l’esponente pentastellato -. Non mi presto ai giochini del commissario straordinario che continua a scappare dalla verità e a evitare i confronti con i portavoce dei cittadini. A Bucci però faccio notare che chi addirittura mette il bavaglio a una commissione regionale così importante come quella sulla diga, non si possa permettere giudizi su chi partecipa o meno a un confronto. Bucci può scappare finché vuole, ma noi non molleremo di un millimetro: continueremo a fare domande scomode sul cronoprogramma e sui costi, sulla sicurezza e sulla Protezione civile, ma soprattutto ci metteremo la faccia per raccogliere le istanze dei cittadini che iniziano a denunciare i primi disastri ambientali, peraltro ampiamente previsti, che temiamo siano irreversibili”.