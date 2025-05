Nuova diga, Bucci in missione a Roma: arrivano oltre 300 milioni per gli extra costi

Genova. Dal ministero dei Trasporti arrivano oltre 300 milioni di euro per coprire gli extra costi della nuova diga foranea di Genova. Ad annunciarlo, a margine di un evento a Palazzo Ducale, è il presidente ligure e commissario straordinario Marco Bucci che ieri è stato in missione a Roma per chiedere i finanziamenti.

Si tratta in particolare di 160 milioni per la fase A, quella attualmente in esecuzione, e altri 142 milioni per la fase B, accorpata alla prima ma ancora in attesa della gara europea, che potrà partire solo dopo l’adozione di un apposito decreto. Le risorse si aggiungono agli 1,3 miliardi di euro già disponibili, di cui 500 milioni provenienti dal fondo complementare al Pnrr. “Li ho chiesti e me li daranno”, ha confermato Bucci.

Dopo le polemiche delle scorse settimane, in cui l’opposizione lo ha accusato di fuggire dal confronto sulla nuova diga, Bucci annuncia che martedì prossimo, su sua proposta, si svolgerà una commissione consiliare in cui fornirà “tutti i numeri” e gli aggiornamenti sul cantiere. “Come commissario non posso parlare in consiglio regionale, per questo ho chiesto una commissione”, ha riferito il governatore che parteciperà ai lavori in qualità di figura esterna alla Regione.

La situazione

Nei giorni scorsi lo stesso Bucci aveva provato a “mettere ordine” sullo stato dell’arte delle lavorazioni in porto, partendo dalle previsioni di presunti ritardi paventati dall’opposizione in consiglio regionale.

“Ci sono alcuni interventi dell’opera sui quali siamo più avanti, come la posa delle colonne di ghiaia, e altri che hanno tempi più lenti del normale, come la posa dei cassoni – aveva affermato – però siccome abbiamo completato all’80% la parte che riguarda la base, nel complesso siamo nel cronoprogramma”.

“La grande innovazione – aveva continuato Bucci – è che tra un po’ scatterà la fase B, o meglio, la gara per la fase B, che avrebbe dovuto partire alla fine della fase A e invece partirà subito, consentendoci di recuperare tra i due e i tre anni sui tempi, tra giugno e luglio del 2027″. Secondo Bucci, che qualche tempo fa parlava di marzo e aprile per la gara, bisognerà attendere ancora “tre o quattro settimane, aspetto soltanto che arrivi il decreto, forse arriverà tra tre o quattro settimane, forse anche prima, del ministero delle Finanze che ci dà l’autorizzazione ai finanziamenti, con quel decreto noi un giorno dopo partiamo con la gara”.

I commenti

“Ancora una volta Bucci non conosce il rispetto istituzionale e pensa di fuggire dal confronto in aula – commenta il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna commentando le dichiarazioni di Bucci sulla Diga.Confonde il suo ruolo di commissario con quello di presidente della Regione. L’interrogazione che abbiamo depositato, in cui chiedevamo chiarezza sulla Diga, non aveva lo scopo di interrogare il commissario, ma lo richiamava al suo ruolo di presidente, sappiamo benissimo infatti che i ruoli sono diversi. Ma sulla diga non spetta solo al commissario rispondere, è anche compito del presidente della Regione, come è già avvenuto in passato quando presidente e commissario erano due persone diverse. Quindi Bucci smetta di mistificare la realtà e di voler cambiare le carte in tavola. La verità è che vuole scappare dalla discussione pubblica, non vuole mettere la faccia davanti ai cittadini liguri. E questo noi non glielo permetteremo. Martedì chiederemo chiarezza sia in commissione al commissario che in Consiglio al presidente”.

“Sessanta giorni. Le sparate del Presidente Bucci hanno una durata mediamente più lunga di quelle del suo delfino Piciocchi prima di essere smentite. Era il 7 marzo quando il Presidente-Commissario negava l’esistenza di extra costi, e con il consueto “garbo istituzionale” definiva il centrosinistra un’armata Brancaleone perché – a suo avviso – confondeva gli extra-costi con le riserve – commenta Simone D’Angelo segretario Metropolitano PD Genova e consigliere regionale – Oggi è chiaro che ad avere le idee confuse e a non sapere di cosa si parlava, non eravamo noi, ma il Commissario della Diga e Presidente della Regione. È lui stesso che oggi si auto-sconfessa, dicendo che gli extra costi non solo ci sono, ma ammontano a ben 300 milioni di euro. Bucci e la destra continuano a nascondere la realtà delle cose e a raccontare situazioni che non esistono, salvo poi scaricare sui contribuenti questo inaccettabile pressapochismo e giustificare il fallimento del suo operato.

Serve chiarezza, i soldi dei cittadini e delle cittadine non sono quelli del Monopoli. Oggi sappiamo che ci sono extra-costi per 300 milioni di euro. Il Presidente della Regione e Commissario alla Diga ci dica cosa sta succedendo senza continuare con le prese in giro. Bucci inizi a dire la verità, cosa che fino a oggi non è mai successa”.