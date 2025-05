Nuova diga, Bucci: “Gara per la fase B tra poche settimane, finiremo con due anni di anticipo”

Genova. Un nuovo cassone posizionato in mare nei prossimi giorni, e nuovi impianti in arrivo a Vado Ligure per costruire i cassoni più grandi, quelli che saranno posizionati dove il fondale è più profondo. Sono i prossimi step per la realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova secondo quanto spiegato dal presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

Che, indirettamente, a margine della conferenza stampa di chiusura di Euroflora, risponde all’opposizione sulla mancanza di un confronto trasparente sulle tempistiche della grande opera. Oggi, ad attaccare Bucci sul tema sono stati Stefano Giordano e Selena Candia, capigruppo di M5s e Avs in Regione, che si sono visti non calendarizzare un’interrogazione in consiglio.

Sui ritardi, Bucci afferma: “Ci sono alcuni interventi dell’opera sui quali siamo più avanti, come la posa delle colonne di ghiaia, e altri che hanno tempi più lenti del normale, come la posa dei cassoni, però siccome abbiamo completato all’80% la parte che riguarda la base, nel complesso siamo nel cronoprogramma”.

“La grande innovazione – prosegue Bucci – è che tra un po’ scatterà la fase B, o meglio, la gara per la fase B, che avrebbe dovuto partire alla fine della fase A e invece partirà subito, consentendoci di recuperare tra i due e i tre anni sui tempi, tra giugno e luglio del 2027″. Secondo Bucci, che qualche tempo fa parlava di marzo e aprile per la gara, bisognerà attendere ancora “tre o quattro settimane, aspetto soltanto che arrivi il decreto, forse arriverà tra tre o quattro settimane, forse anche prima, del ministero delle Finanze che ci dà l’autorizzazione ai finanziamenti, con quel decreto noi un giorno dopo partiamo con la gara”.