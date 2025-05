Nucleare, nasce la newco Enel-Ansaldo-Leonardo: potrebbe avere una sede anche a Genova

Genova. Enel, Ansaldo Energia e Leonardo hanno formalizzato la costituzione di Nuclitalia, società che si occuperà dello studio di tecnologie avanzate e dell’analisi delle opportunità di mercato nel settore del nuovo nucleare. Lo rendono noto con un comunicato congiunto.

Da quanto si apprende la società avrà la sede principale a Roma, ma probabilmente, una volta avviate le attività, verrà aperta anche una sede secondaria a Genova. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso, durante la sua visita a febbraio negli stabilimenti di Piaggio Aerospace, aveva parlato di un “nuovo soggetto industriale” con “radici in Liguria” per lo sviluppo del nucleare di terza e quarta generazione con la produzione di mini-reattori “trasportabili anche in piccoli container”.

Le quote del capitale di Nuclitalia, società a responsabilità limitata, sono detenute per il 51% da Enel, per il 39% da Ansaldo Energia e per il 10% da Leonardo. Il Cda sarà composto da sette membri e sarà presieduto da Ferruccio Resta, già rettore del Politecnico di Milano. Amministratore delegato sarà Luca Mastrantonio, responsabile dell’unità di Nuclear Innovation di Enel.

Nuclitalia, si legge in una nota congiunta, “avrà il compito di valutare i design più innovativi e maturi del nuovo nucleare sostenibile, con un focus iniziale sugli small modular reactor (Smr) raffreddati ad acqua. Il processo includerà la definizione dei requisiti specifici per il nostro sistema Paese e la selezione delle soluzioni più promettenti sulla base di un’approfondita analisi tecnico-economica”.

La società esaminerà inoltre “le opportunità di partnership industriali e di co-design con un approccio fondato su innovazione, sostenibilità ambientale ed economica e valorizzazione delle competenze della filiera italiana”. Completano il board altri cinque manager provenienti dalle aziende azioniste, “selezionati per le loro solide competenze tecniche e la loro grande esperienza, qualità che metteranno a disposizione della nuova società, contribuendo attivamente alla sua crescita. Nelle prossime settimane sarà inoltre istituito un comitato tecnico incaricato di supportare le attività di analisi tecnologica di Nuclitalia”, conclude la nota.

“Apprendiamo con grande interesse la costituzione di Nuclitalia – commenta il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico e all’Industria Alessio Piana -. Siamo orgogliosi che due aziende storiche come Ansaldo Energia e Leonardo, che trovano casa in Liguria, siano attori principali di questa iniziativa che mette a fattor comune le competenze nazionali, con l’obiettivo di offrire in futuro una strutturata proposta italiana a un mercato mondiale che si dimostra sempre più attento e favorevole a questa forma di tecnologia. Un’opportunità di crescita per il nostro territorio che genererà un effetto moltiplicatore a tutta la filiera, sia in termini occupazionali che di valore aggiunto”.