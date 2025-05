Nomine dirigenti in Regione, Natale (Pd): “Oggi la conferma che era già tutto deciso”

Genova. “Non ci voleva Nostradamus per indovinare chi sarebbero diventati i nuovi direttori generali della Regione Liguria ma ci vorranno i giudici contabili e quelli ordinari per fare luce su come siano andate le cose. Infatti ancora prima di chiudere i bandi erano già usciti tutti i nomi di chi sarebbe dovuto andare a coprire quegli incarichi. Nomi che sono puntualmente confermati da quanto è riportato da una delibera datata 29 aprile e pubblicata oggi”.

Lo dice Davide Natale, segretario regionale del Pd e consigliere regionale, su una questione che nelle ultime settimane ha fatto molto discutere per tempi e modi.

“Di quella delibera non si conosceva l’esistenza tant’è che, proprio il 29 aprile, a margine di un evento di campagna elettorale per le elezioni amministrative il presidente della Regione aveva affermato che erano in attesa di decidere ancora qualche opzione – nota Natale – nemmeno nella Repubblica delle banane si gestisce una vicenda così delicata e importante con questa superficialità. Nomi già pubblicati a bandi aperti, dirigenti che hanno lo stesso ruolo ma inquadramenti economici diversi e segretario esautorato dal proprio ruolo previsto dalla legge regionale”.

“Con una unica curiosa variazione su quanto già da tempo annunciato rappresentata dal fatto che solo un dirigente non è stato rinnovato – conclude Davide Natale del Pd – avevamo ragione noi quando più di un mese fa avevamo detto che era tutto già deciso. Questa è l’idea di Bucci e della destra della cosa pubblica. Delibere che appaiono, bandi chiusi che si riaprono e si potrebbe andare avanti ancora. Vedremo se tutto ciò che è stato fatto è avvenuto rispettando la legge ma di questo ne parleranno altri”.