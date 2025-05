Migranti, arrivata a Genova la Solidaire con 263 persone salvate nel Mar Mediterraneo. Lega: “Nessuno resterà qua”

Genova. La nave Solidaire, dell’omonima Organizzazione spagnola, battente bandiera tedesca, ha attraccato alle 10:35 al Ponte Colombo, scortata dalle motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza. A bordo Per 263 persone fra cui molti sudanesi e somali, raccolte nell’acque del canale di Sicilia.

I migranti tratti in salvo erano salpati da Zuwara, in Libia, su natanti diversi e sono stati soccorsi in due operazioni Sar dalla nave battente bandiera tedesca. Per 16 di loro, fra i quali donne e minori, è stata disposta l’evacuazione medico sanitaria a Lampedusa e sono stati visitati presso il poliambulatorio dell’isola.

Oggi a Genova lo sbarco degli altri migranti. Ad attenderli i presidi medici, sanitari e forze dell’ordine: come da prassi, dapprima si svolgerà il sopralluogo a bordo da parte della Sanità marittima, che deciderà anche in merito a eventuali priorità nello sbarco. La Croce Bianca Genovese sta garantendo l’assistenza sanitaria in banchina tramite Anpas e sotto il coordinamento della Prefettura di Genova. Ancora non si conosce la destinazione di quanti verranno sbarcati.

“Nessuno resterà a Genova”

“Grazie anche al lavoro della Lega nessuno dei 263 migranti a bordo della nave Solidaire resterà in provincia di Genova. L’accoglienza indiscriminata non è la soluzione e la nostra priorità è tutelare la sicurezza dei genovesi”. A dirlo in una nota congiunta l’assessore comunale Marta Brusoni e il presidente del Municipio I Centro Est Andrea Carratù.

“Con il centrodestra al governo nel 2024 gli sbarchi sono diminuiti del 60% rispetto all’anno precedente – prosegue la nota – Continueremo a vigilare affinché la pressione migratoria non gravi in modo sproporzionato su città come Genova. La linea della Lega è chiara: immigrazione regolare e regolata e lotta a ogni forma di traffico illegale di esseri umani”.