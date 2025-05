Il Genoa frena la capolista, contro il Napoli finisce 2-2

Pari prezioso e meritato quello del Genoa al Maradona di Napoli. I rossoblù frenano la capolista proprio come avevano fermato l’altra contendente al titolo. Ad agosto finì 2-2 contro l’Inter con il gol di Messias allo scadere, oggi stesso risultato con rete decisiva di Johan Vazquez all’84’. È infatti del messicano la firma sul quarantesimo punto in campionato del Grifone, dopo che lo stesso difensore aveva lasciato strada libera a Lukaku per il momentaneo 1-0.

Eppure, dopo una partenza positiva in entrambe le frazioni di gioco, il Napoli ha gradualmente abbassato l’intensità permettendo ad un Genoa compatto e brillante di pareggiare i conti in due occasioni. Da ricordare anche una traversa colpita da Pinamonti nel primo tempo. Gol negato anche al giovane Ahanor: suo il colpo di testa che porta all’1-1, ma per la Lega Serie A è autorete di Meret.

Come detto il Genoa sale a quota 40 punti in classifica. Difficile raggiungere Udinese e Torino, attualmente distanti quattro lunghezze, ma la squadra di Patrick Vieira continua a convincere.

NAPOLI 2 (15′ Lukaku, 64′ Raspadori) vs GENOA 2 (32′ a.g. Meret, 84′ Vazquez)

90+5′ Finisce qui al Maradona! Il Genoa conquista un pari prezioso e sale a quota 40 punti in classifica.

90+2′ Il Napoli a centimetri dal 3-2. Cross insidioso di David Neres sul secondo palo, colpisce Billing ma il pallone termina sul fondo.

90′ Avanza ma non riesce ad affondare il colpo David Neres che si propone in area di rigore ma non trova compagni da servire.

86′ Si riaffaccia in avanti il Napoli con Politano, risponde presente Siegrist

84′ Pareggio del Genoa! Colpo di testa vincente di Vazquez che spedisce in rete il cross del solito Martin. Il messicano prende il tempo a Olivera e trasforma, 2-2 al Maradona.

82′ Ingresso coraggioso di Venturino che lotta in zona offensiva per recuperare palla. Il classe 2006 è alla quinta presenza stagionale.

79′ Cambia anche Conte: entra Billing al posto di Raspadori.

77′ Prova a guadagnare metri il Genoa sfruttando la protezione palla di Pinamonti, ma Anguissa intercetta l’appoggio del centravanti rossoblù e riparte. Intanto doppio cambio per Vieira: fuori Ahanor e Sabelli, entrano Venturino e Zanoli.

74′ Momento positivo del Napoli, il Grifone fatica. Conclusione di Politano respinta da Bani, altro giro dalla bandierina.

70′ Vieira ricorre a forze fresche: in campo Bani e Kassa, fuori Otoa e Vitinha.

67′ Vuole chiuderla il Napoli. Ci prova McTominay con un tiro violento deviato da Siegrist in calcio d’angolo.

64′ Raspadori riporta avanti il Napoli. Prende palla McTominay sulla corsia, si accentra e serve l’ex Sassuolo che calcia di potenza e insacca la rete del 2-1.

58′ Vitinha ferma l’avanzata di Di Lorenzo, cartellino giallo e punizione laterale per il Napoli.

55′ Parte bene il secondo tempo del Napoli, partenopei vicini al raddoppio con il pallone arretrato di Di Lorenzo per Anguissa. Il centrocampista prova a ribadire in rete ma trova l’opposizione di Siegrist.

47′ Numero di Lukaku che aggira Vazquez e va al tiro: Siegrist respinge.

Squadre di nuovo sul terreno di gioco, si ricomincia.

Secondo Tempo

45+3′ Finisce il primo tempo al Maradona: Napoli partito meglio, poi i rossoblù con coraggio e compattezza hanno pareggiato i conti.

45′ Ammonito Vazquez che ritarda eccessivamente le operazioni di ripresa del gioco.

40′ Napoli che ora fatica a trovare spazi nella metà campo di un Genoa più ordinato e compatto. Servono le azioni individuali per scardinare la difesa rossoblù, come quella di Spinazzola che conquista un corner.

35′ La Lega Serie A ha assegnato autorete a Meret, Ahanor deve dunque aspettare ancora per segnare il suo primo gol con il Genoa.

32′ Ahanor pareggia! Equilibrio ristabilito, cross dalla sinistra per il colpo di testa di Ahanor che trasforma. Pallone che prima colpisce il palo e poi Meret, forse sarà assegnata l’autorete.

30′ Traversa del Genoa! Punizione laterale di Vitinha per l’incornata di Pinamonti che colpisce il legno, Genoa vicino al pari.

29′ Da esterno a esterno, prova a raddoppiare il Napoli: cross di Spinazzola, colpisce di testa Di Lorenzo, blocca l’estremo difensore rossobù.

26′ Primo lampo del Genoa. Vitinha innesca la corsa di Messias che va al cross basso, pallone deviato che diventa pericoloso per Pinamonti. Il centravanti però indirizza sul fondo.

23′ Si ripropone in avanti il Napoli: Politano imbuca per Raspadori, l’attaccante calcia da posizione defilata e trova l’opposizione di Siegriest che devia in corner.

20′ Troppo leggero Vasquez in occasione del vantaggio partenopeo, il messicano si è fatto superare agevolmente da Lukaku. Ora prova a reagire il Genoa.

15′ Lukaku, la sblocca lui. Assist di McTominay per il belga che prende il tempo a Vasquez e incrocia sul secondo palo, trovando il gol che sblocca la gara. 1-o al Maradona.

9′ Napoli ancora pericoloso: pallone morbido di Anguissa, McTominay si coordina e tenta la rovesciata ma non inquadra lo specchio della porta.

5′ Mancino di Politano che converge e calcia: palla fuori di poco.

4′ Partenza positiva del Napoli, Genoa che rischia su un pallone in profondità verso Spinazzola. Rossoblù che cercano il pressing alto ma rischiano di concedere qualcosa nella propria metà campo.

Si parte, primo possesso per il Genoa.

Primo Tempo

Squadre in campo, tra poco si comincia!

Novità tra i pali: esordio con la maglia rossoblù per lo svizzero Benjamin Siegrist. Oltre alla modifica in porta, altri tre cambi per Vieira: squalificato Thorsby, gioca Vitinha, dal primo mminuto anche Otoa e Ahanor.

Le formazioni ufficiali:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. A disposizione: Contini, Scuffet, Gilmour, Neres, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi. Allenatore: Antonio Conte.

Genoa (4-2-3-1): Siegrist; Sabelli, Otoa, Vasquez, Ahanor; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Vitinha, Messias; Pinamonti. A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, De Winter, Onana, Bani, Ekhator, Kassa, Zanoli, Venturino. Allenatore: Patrick Vieira.

Sulla strada tra il Napoli e il quarto scudetto della sua storia c’è l’ostacolo Genoa. Il Grifone, ormai salvo, cerca di chiudere in bellezza la stagione, scavallando la quota simbolica dei 40 punti. E con i risultati negativi di Torino e Udinese, i rossoblù possono avvicinarsi all’undicesimo posto, per comandare la colonna destra della classifica.

Oggi dunque la prima partita di un trittico finale impegnativo. Oltre al Napoli, la squadra di Vieira dovrà affrontare Atalanta e Bologna. Chissà che proprio in questo ultimo scorcio di campionato possa arrivare il primo successo stagionale contro una delle prime otto del campionato.