Musica, torna la rassegna “La voce e il tempo”: si parte il 17 maggio, tutti gli appuntamenti

Genova. La storica stagione musicale genovese La Voce e il Tempo apre la sua nona edizione con quattro concerti in anteprima che portano nella primavera 2025 le suggestioni della voce tra sonorità antiche e contemporanee. I quattro appuntamenti sono caratterizzati da sperimentazioni tra linguaggi artistici ed epoche, da scoprire insieme al fascino di luoghi insoliti di Genova.

«Il programma di quest’anno è interessantissimo e spazia tra i diversi repertori legati alla voce, dall’antico al contemporaneo, passando per la musica di tradizione popolare – spiega la direttrice artistica della stagione, Vera Marenco – Inoltre in autunno avremo un focus specifico sul rapporto tra voce e strumenti a pizzico nel corso dei secoli. Lavorando in rete con molte realtà nazionali e internazionali, La Voce e il Tempo riesce a ospitare artisti di grande valore, che il nostro pubblico attende e apprezza».

Il primo appuntamento è per sabato 17 maggio all’Oratorio di San Martino di Pegli alle ore 16 con Ring Around Roses, nuova formazione femminile che ha debuttato di recente a Napoli e porta nel capoluogo ligure “Rosa Fragrans”, un programma di brani tratti dal repertorio sacro e profano tra XIII e XV secolo con testi di argomento amoroso che guardano in particolare al mondo femminile e alla rinascita che si rinnova ad ogni primavera. Il concerto è gratuito.

Ad Alessandro Scarlatti nel trecentesimo anniversario della morte e al suo conterraneo Michele Mascitti è dedicato “Prima d’esservi infedele”, concerto in programma al Monastero di Santa Chiara venerdì 23 maggio alle 21. Il soprano Valeria La Grotta e il Quartetto Vanvitelli porteranno il loro omaggio a un autore di riferimento del repertorio violinistico settecentesco. Il concerto è in collaborazione con Fondazione Pietà dei Turchini, che ha premiato il grosso lavoro di ricerca degli artisti con la pubblicazione discografica del programma.

Al Monastero di Santa Chiara va l’attenzione di La Voce e il Tempo: il Monastero è infatti uno dei luoghi privilegiati per la bellissima acustica, ed è sempre stato spazio accogliente per performance musicali di grande suggestione. Lo sarà anche il concerto di giovedì 29 maggio alle 21, “Le voci umane”, un intreccio di recitazione, musica e letteratura che vedrà Nunzia Antonino e l’ensemble Orfeo Futuro evocare due figure di cui oggi risuona, nella vita pubblica, l’assenza di voce. Italo Calvino e Pierpaolo Pasolini, numi tutelari del pensiero letterario novecentesco, rivivranno attraverso le loro parole e il suono di una musica lontana nel tempo ma vicina nel carattere: accanto a questo, come ulteriore elemento dialettico, si snoda il percorso sonoro disegnato da Gianvincenzo Cresta con le sue musiche elettroniche.

Ancora il Monastero di Santa Chiara ospiterà domenica 8 giugno, alle 21, un concerto e workshop dell’Ensemble georgiano Adilei. Già ospite nella stagione 2017, questo gruppo interpreta il canto tradizionale georgiano, patrimonio immateriale Unesco dal 2001, unico nel suo genere e simbolo identitario di un paese intero. Prima del concerto l’Ensemble propone un workshop aperto agli interessati, coinvolgendo il pubblico in un percorso conoscitivo delle proprie tradizioni musicali, già studiate dall’etnomusicografia. Informazioni e iscrizioni al 3513933733.

Prevendite su www.vivaticket.it

Tutte le informazioni sui concerti di anteprima e sul seguito del programma su www.lavoceiltempo.com

La Voce e il Tempo è sostenuta dal Ministero della Cultura attraverso il FUS, da Regione Liguria, Comune di Genova. La Voce e il Tempo si svolge grazie alla collaborazione con moltissime realtà: Nuovo Imaie, Associazione Pegliflora, Fondazione Pietà dei Turchini, Associazione l’Amoroso, Associazione Nuova Orchestra Genovese, Accademia Ligustica di Belle Arti, Associazione Musicamente, Agriteatro, Alpe Adria Puppet Festival, Associazione Ghislierimusica, Associazione Latinoamericana di Cremona, Genova Musei, Associazione Amici del Monastero di S. Chiara.

È possibile sostenere Musicaround e La Voce e il Tempo con donazioni tramite Art Bonus.

Le anteprime primaverili di La Voce e il Tempo 2025

Oratorio S. Martino di Pegli, 17 maggio ore 16

ROSA FRAGRANS (concerto gratuito)

Ring Around Roses, ensemble vocale femminile

Monastero di Santa Chiara, 23 maggio ore 21

PRIMA D’ESSERVI INFEDELE

Valeria La Grotta, soprano – Quartetto Vanvitelli

Monastero di Santa Chiara, 29 maggio ore 21

LE VOCI UMANE

Nunzia Antonino, voce narrante – Orfeo Futuro

Monastero di Santa Chiara, 8 giugno ore 21

CANTI POPOLARI DELLA GEORGIA

Ensemble Adilei