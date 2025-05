Musica, arriva “Caruggi”, il nuovo album dei Trilli in uscita a maggio

Genova. Uscirà ufficialmente martedì 6 maggio “Caruggi”, il nuovo progetto discografico de I Trilli, storica formazione simbolo della musica popolare genovese.

Il disco sarà disponibile in formato CD e sarà accompagnato da un esclusivo libretto multimediale di oltre 40 pagine, edito da Erga Edizioni, contenente fotografie inedite, testi originali con traduzioni, curiosità, aneddoti e QR code per accedere a contenuti video e materiali extra: un’esperienza che va oltre l’ascolto e diventa un vero e proprio viaggio tra musica, immagini e parole.

La presentazione ufficiale si terrà martedì 6 maggio alle ore 18:00 presso La Feltrinelli di Genova (Via Ceccardi, primo piano), con ingresso libero fino a esaurimento posti.

A moderare l’incontro saranno Simona Cappelli e il giornalista di La7 Paolo Colombo, che guideranno il pubblico in un percorso emozionale fatto di racconti, testimonianze, musica dal vivo e proiezioni video.

Nel corso dell’evento verrà inoltre proiettato in anteprima assoluta il videoclip del brano “Nuotare con te”, unico pezzo in italiano presente nell’album, scritto dal cantautore Emanuele Dabbono, già autore per Tiziano Ferro, Alfa e molti altri. Il video è firmato dal regista genovese Andrea Vialardi e interpretato dalle giovani attrici Ester Mannino e Arianna Martinelli. Il videoclip sarà disponibile online dal 7 maggio sui canali ufficiali de I Trilli (YouTube e social).

Con “Caruggi”, I Trilli rendono omaggio alla loro terra, alla lingua genovese e ai suoi contrasti, fondendo memoria e contemporaneità grazie agli arrangiamenti moderni curati da MGA Produzioni (Gianpaolo Casu e Alessandro Paolini), capaci di dare nuova vita ai suoni della tradizione popolare.

“Sicuramente, per I Trilli 2.0, questo è il lavoro discografico più importante – racconta Vladi, leader del gruppo –. Dopo oltre 14 mesi di lavoro in studio, siamo felici di condividere con il pubblico un progetto che vuole lasciare un segno profondo nella musica genovese e nel cuore di vecchie e nuove generazioni. Un ringraziamento speciale va a Gianpaolo Casu e Alessandro Paolini per la straordinaria cura con cui hanno seguito la produzione.”

Il CD include 11 brani, di cui 10 in dialetto genovese e 1 in italiano, alternando composizioni inedite a nuove versioni riarrangiate di grandi classici.

Tra gli autori coinvolti figurano grandi nomi della musica italiana: il compianto Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls, suo fratello Aldo De Scalzi, e Pivio Pischiutta, affermati compositori cinematografici con oltre 200 colonne sonore all’attivo, vincitori di 3 David di Donatello e 3 Nastri d’Argento. Oltre a loro, l’importante firma di Emanuele Dabbono arricchisce ulteriormente il valore dell’opera.

Particolarmente significative le collaborazioni vocali, come quella con Armanda De Scalzi nel brano “Barbon” – figlia di Vittorio – , quella con Aldo De Scalzi nella canzone “Caruggi” e quella con il gruppo tradizionale Serenate di Calasetta nel brano “Que de cantò“, cantato in tabarchino, lingua ligure parlata nella Sardegna sud-occidentale.

Non manca un tocco di freschezza con “Trilli Trilli Remix”, una travolgente versione dance anni ’90 ideata da Vladi, Gianpaolo Casu e Giovanni Pesco, pronta a far ballare il pubblico durante l’estate.

“Caruggi” è un progetto artistico che unisce generazioni, radici e innovazione. È un omaggio vivo e pulsante alla città di Genova e alla sua identità culturale.

Il titolo dell’album dà anche il nome al nuovo tour 2025, che prenderà il via ufficialmente il 16 maggio da Calasetta (provincia di Cagliari, Sardegna), in occasione dell’apertura della tradizionale Sagra del Pilau. La località sarda, dove si parla ancora l’antico dialetto pegliese, rappresenta un legame profondo e simbolico tra Liguria e Sardegna, testimoniato anche attraverso la musica.