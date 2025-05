Municipio Centro Est, Cosso (Orgoglio Genova): “Cosi abbiamo cambiato il Lagaccio e con noi crescerà ancora”

Genova,“Parliamo del futuro del Lagaccio. Le polemiche sollevate ad arte nascondono la volontà di parlare seriamente di progetti concreti. Chi parla di decentramento, di Genova policentrica, poi cita il Lagaccio solo per dire NO alla funivia.

Noi preferiamo fare luce sulle cose reali contenute nel nostro programma per far rinascere il Lagaccio. La rigenerazione urbana del quartiere prevede interventi anche a Oregina, con l’allargamento e la riqualificazione di Via del Lagaccio, migliori connessioni da e per la stazione Principe, un parcheggio in struttura sotto il Ponte Don Acciai. Per noi parlano i fatti, come il già avvenuto recupero della caserma Gavoglio, il cui completamento prevede anche la creazione di uno studentato. Fare per il quartiere, dare spazio ai giovani e alle loro esigenze si traduce per noi nella valletta dello sport che abbiamo progettato nella parte alta del Lagaccio, o nel rifacimento totale dell’impianto sportivo Ceravolo, e nel recupero dell’Ostello della Gioventù. Questo è il Lagaccio che faremo. Anzi, che abbiamo già iniziato a fare e vogliamo completare.

Chi vive il quartiere tutti i giorni infatti ricorda bene cos’era la zona prima del lavoro fatto dalle amministrazioni di centrodestra. Nella Genova che avevamo ereditato non c’erano il nuovo Asilo Biruló, il nuovo asilo nido che abbiamo realizzato, i posti auto nell’ex rimessa Sati, il parco inclusivo in via Bartolomeo Bianco, i prati ai campi sportivi (è stato rifatto il campo da hockey, mentre il campo da calcio fa parte del nuovo programma di Piciocchi con finanziamento del fondo Sport e Salute). Come richiesto dai cittadini con una petizione, abbiamo realizzato un collegamento con pulmino tra via del Lagaccio, via Napoli e via Vesuvio.

Questo è il centrodestra, questo è quello che con Orgoglio abbiamo realizzato grazie a Marco Bucci, e che continueremo a realizzare con Pietro Piciocchi”.

Stefania Cosso, assessore del Municipio Centro Est, candidata al consiglio comunale per la Lista Bucci – Orgoglio Genova – Noi Moderati, presenta così le nuove proposte per il quartiere del Lagaccio e ricorda quanto già fatto in questi anni.