Municipi, Ghiglione per la Bassa Valbisagno: “Più partecipazione e un nuovo parco a Forte Ratti”

Genova. Mercoledì 21 maggio alle ore 16.00, presso il circolo Arci Zenzero di via Torti 35 a San Fruttuoso, Sinistra Alternativa incontrerà la cittadinanza: saranno presenti la candidata sindaca Antonella Marras, il candidato presidente per il III Municipio Bassa Valbisagno Davide Ghiglione, la candidata per il consiglio comunale Norma Bertulacelli ed il candidato per il consiglio municipale Sergio Chiossone.

Oltre che su temi politici generali e quelli comunali, l’incontro verterà sulle tematiche legate alla Bassa Valbisagno dove, alla luce del via libera del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Sinistra Italiana ribadisce “la contrarietà al progetto dello Skymetro, sostenendo quindi le proposte dei comitati che propongono il tram e/o il filobus”.

Il candidato presidente Ghiglione rimarca anche la “contrarietà al progetto dei quattro assi di forza, e le rotture di carico che comporta soprattutto per i quartieri di Marassi e di Quezzi, ritenendo essenziale rafforzare e potenziare i servizi esistenti”.

“In merito a questi progetti – aggiunge – auspichiamo maggiore coinvolgimento della partecipazione come non fatto da centrodestra e centrosinistra in passato”.

Per quanto concerne il quartiere di San Fruttuoso, Ghiglione “sostiene la proposta di alcuni comitati della zona in merito alla pedonalizzazione stabile di via Pendola, il progetto dei comitati inerente la Galleria 53, una ex galleria antiaerea abbandonata, creando un percorso ciclopedonale tra le vie Varese e Cellini, e l’introduzione della zona 30 nell’ottica di una maggiore sicurezza stradale.

Infine “si esprime preoccupazione per la paventata vendita del Demanio del Forte Ratti ed il rischio di nuove funivie e speculazioni, proponendo la costituzione del parco di Forte dei Ratti dove i genovesi potrebbero fruire di questo polmone verde, sede di microattività, economiche, di ville e forti ottocenteschi e di bellissimi percorsi escursionistici”.