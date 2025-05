Municipi, Bogliolo: “Nervi oggi è più vivibile. Continueremo con manutenzioni e rigenerazioni nei quartieri”

Genova. In vista delle elezioni amministrative, Genova24 ha intervistato Federico Bogliolo candidato alla presidenza del Municipio IX Levante per la coalizione di centrodestra. Tra i temi affrontati: rigenerazione urbana, porticciolo di Nervi, sicurezza, manutenzioni e autonomia dei municipi. Federico Bogliolo, presidente uscente, cerca la riconferma.

Partiamo subito con un tema che in questi mesi ha fatto molto discutere: la rigenerazione urbana, in particolare a Nervi, che in pochi mesi ha visto un nuovo porticciolo, la nuova ZTL e in prospettiva dell’intervento a Campostano. Qual è la prospettiva e come sono andati questi anni di interventi?

“Nervi è stata oggetto di diversi interventi di rigenerazione urbana e anche di viabilità, perché la rigenerazione urbana è stata accompagnata da un intervento che ha modificato drasticamente la viabilità nerviese. Ad essere sincero, il primo intervento, quello nell’ottobre del 2021, è stata l’istituzione di una ztl nel centro di Nervi, in via Oberdan, che ha portato anche all’inserimento di circa 55 nuovi posti auto nel primo tratto di via Oberdan, compreso tra l’incrocio con via Del Commercio e l’incrocio con via Le Franchini. Questo intervento è stato poi seguito, come dicevate, da una rigenerazione del quartiere: sono stati rifatti i marciapiedi del tratto della ztl, rifatta la pavimentazione con un nuovo materiale e inserite nuove aree verdi, nuove alberature e nuove panchine che hanno reso questo tratto sicuramente molto più vivibile dal punto di vista del decoro urbano. Questo non è stato l’unico intervento di rigenerazione: sarà seguito da un’ulteriore manutenzione straordinaria sulla strada e sui marciapiedi nel tratto di via Oberdan dove abbiamo inserito i 55 posti auto, quindi mi riferisco al tratto compreso tra via del Commercio e via Le Franchini”

Quando si parla di rigenerazione, si parla anche del porticciolo di Nervi, con un progetto che ancora oggi fa molto discutere e restituisce diverse criticità.

“È stato fatto un intervento molto importante, per certi versi discusso e criticato. Negli ultimi 5-6 mesi, quasi tutte le settimane abbiamo avuto, come amministrazione municipale e comunale, un momento di dialogo con i cittadini e le associazioni del porticciolo per portare a termine i lavori che effettivamente vanno avanti da molti anni. Andando con ordine, al porticciolo si è iniziato con la realizzazione della nuova darsena al posto della piscina Mario Massa. Già nella precedente amministrazione, tra il 2012 e il 2017, i progetti realizzabili in quella zona prevedevano una piscina a 25 metri, quindi non più 33 e non più regolamentare per lo sport agonistico. Ricordo che nella Mario Massa, pur apprezzata e amata da molti, me compreso, mancavano la vasca di scolo, l’accessibilità per i disabili, le gradinate non erano a norma e gli spogliatoi non erano assolutamente a norma. L’intervento sarebbe stato comunque drastico, di demolizione e rifacimento della piscina con una struttura pur impattante, perché una struttura rigida o semirigida al porticciolo di Nervi è impattante. Quella di Nervi sarebbe stata con un pallone pressostatico e non a 33 metri, il che ne avrebbe drasticamente limitato l’utilizzabilità agonistica e difficilmente sarebbe stata sostenibile economicamente. Per questo abbiamo poi optato per il sito di Quinto, l’ex tiro al piccione”.

Restiamo di Quinto, perché con l’avvicinarsi dell’estate si riproporrà il tema della sicurezza. Durante le notti estive, infatti, sono riscontrati problemi di sicurezza; in questi anni di cronaca abbiamo raccontato anche episodi difficili. Come si può in qualche modo arginare la situazione?

“Sì, effettivamente negli ultimi anni abbiamo riscontrato un aumento di fenomeni di microcriminalità nei quartieri di Quinto, ma mi permetto di aggiungere anche Priaruggia e Vernazzola. Episodi, per carità, non gravissimi, ma molto fastidiosi, soprattutto per quanto riguarda il decoro urbano e anche la quiete pubblica che, soprattutto d’estate, viene pesantemente condizionata. Noi, devo essere sincero, abbiamo avuto un ottimo rapporto con le forze dell’ordine, considerate in maniera trasversale. Quest’anno, come tutti gli anni, si è riunito il Comitato di sicurezza pubblica in Prefettura e sono stati disposti presidi di controllo mobile da parte delle forze dell’ordine, interforze. Ogni giorno si alterneranno per garantire la presenza e controllare quello che succede, soprattutto nelle zone un po’ più nascoste, come i giardini di Quinto sul mare e la spiaggia, dove ci sono diverse associazioni e alcune zone d’ombra. La presenza delle forze dell’ordine può essere molto importante. Il presidio mobile, secondo me, è la soluzione migliore perché, da amministratore pubblico ma anche da cittadino, due anni fa vedere il blindato delle forze dell’ordine ai Giardini di Quinto tutte le sere non era una vittoria, ma una sconfitta. Vuol dire che stiamo quasi militarizzando una zona che dovrebbe essere felice e viva. Il secondo elemento molto importante, oltre al presidio delle forze dell’ordine, è far vivere queste zone in maniera sana. Come amministrazione municipale, abbiamo organizzato e coordinato una serie di iniziative ed eventi. Anche quest’anno una delle prime sarà la festa di tango, un evento legato al ballo che renderà i Giardini di Quinto vivi e ovviamente scongiurerà episodi di microcriminalità, perché più le zone vivono in maniera sana, meno i ragazzi sono propensi a destinarle a episodi poco piacevoli”.

Parliamo di manutenzioni, delle “creuze” in particolare, ma anche delle strade. Sappiamo però che nei prossimi anni avremo da sopportare i cantieri per la messa in sicurezza dei viadotti di Corso Europa. Cosa si devono aspettare i cittadini del Levante?

“Sì, è vero. Già in questi anni, ma soprattutto nei prossimi, ci sarà una presenza di due tipi di manutenzioni: le manutenzioni ordinarie, legate alla quotidianità, ma anche una serie di grandi opere. Mi riferisco alla manutenzione dei viadotti di Corso Europa, che sono già iniziati con l’intervento sul ponte di via Carrara e saranno seguiti dall’intervento sul ponte di Corso Rosa, sopra largo Edilio Pescia a Nervi, un intervento che è già iniziato e come si è potuto vedere in quella zona, ha limitato la possibilità di parcheggiare anche i mezzi di soccorso, perché c’è un sistema di monitoraggio e già di intervento sull’impalcato. Questo sarà seguito da interventi su tutti gli impalcati del Levante, cito quello di Sturla, quello di Quinto, quello di Via Locchi e quello di Via Sartorio, proprio di fronte al ponte di Via Carrara. Questi interventi saranno seguiti anche dal cantiere dei quattro assi a Levante, che, per quanto magari non se ne sia parlato come in altre zone della città, è comunque un lavoro molto importante e, da un certo punto di vista, anche impattante. Con questo cantiere, a seguito di un’interlocuzione molto costante con gli uffici della Direzione Mobilità, siamo riusciti a far sì che durante le lavorazioni vengano preservati i parcheggi e gli stalli di sosta in Corso Europa, un qualcosa che sembrerebbe scontato ma che in realtà sarà molto importante perché la perdita dei parcheggi avrebbe creato grandi disagi. Queste sono le grandi opere, ma come dicevo, abbiamo parlato e parleremo anche di manutenzioni ordinarie. Abbiamo messo in programma già nel 2022 di impegnarci a rifare almeno una “creusa” all’anno. Un intervento su una “creuza” è difficile, perché richiede un progetto che deve essere approvato dall’Ufficio Paesaggi in Comune e dalla Sovrintendenza, quindi un qualcosa di dispendioso anche in termini di tempo, oltre che di risorse.”

A proposito di risorse, però, è inevitabile parlare della riforma dei municipi, un tema molto dibattuto in questa campagna elettorale. Dalla sua esperienza di amministratore del municipio, come valuta la riforma? Crede che possa essere in qualche modo migliorata?

“Essendo stato prima consigliere del municipio dal 2012, poi vicepresidente e infine presidente, penso di aver vissuto tanti anni a livello municipale e di aver visto e conosciuto tante delle loro funzioni, anche nel corso del tempo quando sono state parzialmente modificate. Non penso che si sia lavorato male e non penso che il decentramento sia stato colpito in maniera negativa, e mi spiego meglio. Oggi, come dicevo per le manutenzioni, abbiamo davvero tante risorse. Possono essere di più? Certo, noi Presidenti chiediamo sempre più risorse, perché più facciamo e più riscontri riusciamo a dare sul territorio e più problemi riusciamo a risolvere. Però già oggi, parlando di manutenzioni, abbiamo ogni anno 200 mila euro per le strade, 100 mila euro per i marciapiedi, 100 mila euro per il verde, 100 mila euro per gli sfalci; a ciò si aggiungono i fondi per le manutenzioni delle spiagge e per le pulizie dei rivi. Direi che si parla già di cifre molto importanti. Se c’è qualcosa che si può cambiare o migliorare, oggettivamente, probabilmente per quanto riguarda il sociale, le funzioni potrebbero essere un po’ più decentrate e un po’ meno accentrate. Non è un discorso che non ci consente di sopravvivere a livello municipale e di andare avanti, però se devo guardare al futuro e pensare a qualcosa che possa essere migliorato in ambito sociale, maggiori competenze e funzioni ai municipi potrebbero consentire a questa macchina amministrativa di funzionare un po’ meglio e di dare qualche risposta in più. Ma nel complesso, se devo analizzare la riforma sul decentramento fatta all’epoca, penso che il municipio, dopo questa riforma, abbia sempre importanti competenze e funzioni. Abbiamo un’area tecnica con un responsabile e una squadra di 9-10 tecnici tra geometri, operai, idraulici ed elettricisti che ci consente di intervenire nell’immediatezza dove ci siano delle criticità. La settimana scorsa abbiamo avuto un problema in una scuola con un vetro da sostituire, abbiamo chiamato l’operaio che è andato ed è intervenuto. Quindi, per carità, come dicevo, il municipio e la struttura municipale sono sempre migliorabili, ma nel complesso sono molto soddisfatto.”