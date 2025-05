Multedo, divieto di balneazione revocato nella spiaggia tra Varenna e rio Rostan

Genova. È stato revocato il divieto di balneazione nel tratto che comprende la spiaggia Multedo, da argine sinistro Varenna a Rio Rostan (lunghezza 263 metri), che era risultato temporaneamente non idoneo sulla base dei campionamenti effettuati da Arpal il 29 aprile. A seguito dei nuovi campionamenti effettuati da Arpal, che hanno dato esito favorevole, la spiaggia Multedo è stata riaperta alla balneazione.

I divieti scattati in questi giorni

Dato l’esito “sfavorevole” della analisi sui campionamenti pre-stagionali effettuati da Arpal il 29 aprile, i tuffi saranno temporaneamente vietati nelle spiagge Cerusa (dal civico 1 di via Romana di Voltri al civico 30 di via Camozzini) e Divisione Acqui (dal lato est del depuratore di Quinto all’asse di via Divisione Acqui).

Balneazione consentita al momento in tutte le altre spiagge del territorio comunale che saranno sottoposte comunque a monitoraggio periodico. Il primo giro di campionamenti si è concluso negli scorsi giorni.

In Liguria i punti di campionamento anche quest’anno sono 381 e si distribuiscono in un arco costiero balneabile di quasi 370 chilometri. Ai fini della balneabilità vengono valutati, per ogni punto, due parametri microbiologici: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, entrambi indicatori di contaminazione fognaria. Il responso arriva dopo solo 24 ore di tempo tecnico analitico.