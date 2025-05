Movimento Cantiere Italia sostiene l’Udc alle comunali di Genova

Genova. È stato ufficializzato ieri, nel corso dell’incontro organizzato dall’Udc, il sostegno di Movimento Cantiere Italia all’Unione di Centro per le prossime elezioni amministrative di Genova.

Ad annunciare il pieno appoggio alla coalizione è stato Vincenzo Tagliareni, coordinatore regionale del Movimento, presente all’evento con l’approvazione del presidente nazionale, Gerardo Valentini.

“Cantiere Italia – dichiara Tagliareni – supporta con entusiasmo l’Udc nella corsa verso Palazzo Tursi ed esprime il proprio favorevole consenso alla scelta di puntare sul candidato sindaco Pietro Piciocchi. Un atto dovuto, in virtù della visione comune e degli obiettivi congiunti, che siamo certi verranno perseguiti con fermezza e coerenza”.

Centralità e dignità dell’individuo, necessità di concretezza, sicurezza e lavoro sono solo alcune delle tematiche che hanno contribuito ad avvicinare le due coalizioni, gettando le basi per una nuova alleanza e la messa in atto di strategie davvero proficue per i cittadini.

“Auspichiamo che la collaborazione nata per queste elezioni, anche grazie agli inviti del commissario provinciale di Genova, Paolo Carini (candidato al consiglio comunale per l’Udc), e del commissario regionale, Umberto Calcagno – ha proseguito il coordinatore regionale – possa mantenersi salda nel tempo, ritenendo che la cooperazione sia davvero un elemento indefettibile per una Politica maggiormente vicina alle persone, alle loro esigenze e alle loro richieste”.

Un sostegno attivo, apprezzato anche dal segretario nazionale dello Scudo Crociato, Lorenzo Cesa, intervenuto all’incontro nel capoluogo ligure.

“Siamo certi – ha concluso Tagliareni – che il programma dell’Udc sia caratterizzato da senso pratico, lungimiranza e attenzione alle problematiche del Comune di Genova. La città necessita di investimenti, cura del proprio patrimonio culturale ed economico, impegno verso le fasce più fragili: Movimento Cantiere Italia risponderà quindi con slancio alle richieste dell’Unione di Centro, tese a restituirle nuova linfa e a riposizionarla in un ruolo di prestigio nel panorama nazionale ed europeo”.