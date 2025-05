Addio a Giorgio Panni, scenografo, scultore e fondatore del Lunaria Teatro

Genova. Mondo della cultura in lutto per la morte a 92 anni di Giorgio Panni, scultore e scenografo che ha attraversato l’intera scena teatrale italiana della seconda metà del Novecento e dei primi anni Duemila, co-fondatore della compagnia Lunaria Teatro, nel 1990, insieme a Daniela Ardini.

Collaboratore di Emanuele Luzzati, Panni è stato scenografo al Teatro Stabile di Torino e all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica di Roma, realizzando scenografie per spettacoli di prosa, lirici e cinematografici. Ha collaborato per trent’anni con Aldo Trionfo. Si ricordano le scene per gli spettacoli “Nerone è morto”, “Elettra”, “Re Giovanni” (insieme con Lele Luzzati), “Il Mondo della Luna”, “Il barbiere di Siviglia”, “Lulù” di A.Berg, “Edipo a Colono” nel Teatro Greco di Siracusa, “La dodicesima notte” con Glauco Mauri e “Tutto è bene quel che finisce bene” con Valeria Moriconi, “Le Baccanti” al Teatro Olimpico di Vicenza, “La città morta”, “Francesca da Rimini” e “La Nave” con Alida Valli.

Ha ideato le scenografie per spettacoli di Luca Ronconi, Carmelo Bene, Lorenzo Salveti, Roberto Guicciardini, Andrea Camilleri, Ugo Gregoretti, Giancarlo Sammartano, Antonello Riva, Franco Però, Daniela Ardini. Al Teatro della Tosse di Genova ha realizzato “Simplicissimus“, “I corvi” di Becque (insieme con Lele Luzzati), “Viva la Pace”, “Peccato che sia una sgualdrina” sempre con la regia di Trionfo. Nella sua lunga carriera è stato anche scenotecnico costruttore, e insegnante al Teatro della Tosse.

Il rosario sarà celebrato lunedì 5 maggio alle 17, il funerale martedì 6 alle ore 10, entrambi nell’abbazia di San Matteo, a Genova.