Morte del 14enne Andrea Demattei, processo subito rinviato: il pm fa appello contro il proscioglimento degli istruttori

Genova. E’ cominciato questa mattina ma è stato subito rinviato il processo che vede imputati per omicidio colposo sei vigili del fuoco per la morte del 14enne Andrea Demattei, morto per ipotermia dopo che la sua canoa si era incastrata nella risalita del fiume Entella a Chiavari.

Il pm Francesco Cardona Albini ha infatti chiesto più tempo per due motivi. Da un lato il pm ha presentato ricorso in appello contro il proscioglimento da parte della gup Carla Pastorini (qui le motivazioni depositate alcuni giorni fa) dei due istruttori di Andrea, che secondo la giudice non hanno alcuna responsabilità penale.

In secondo luogo il pm ha aperto un fascicolo – come richiesto dalla stessa giudice – indagando il personale medico intervenuto sul posto. Ora dovrà valutare se quell’accusa a suo avviso è fondata.

Rispetto al personale sanitario la giudice Pastorini aveva spiegato che “dagli atti dell’inchiesta è emerso che sul posto, alle ore 16.37 era giunta l’ambulanza e che il personale sanitario, sino all’avvenuta estrazione della vittima, pur avendo preso atto della situazione, non sia intervenuto per segnalare il pericolo di ipotermia cosi contravvenendo ad un dovere di intervento”. Per questo il tribunale ha rinviato il processo all’11 dicembre prossimo.