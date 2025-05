Travolta dal crollo di una palma, via alla perizia: l’inchiesta potrebbe allargarsi

Genova. Si occuperà anche dello stato dell’aiuola e di interferenze con le radici di lavori di posa di infrastrutture, oltre che dello stato di manutenzione della palma, la perizia sulle cause del crollo della palma che il 12 marzo scorso ha travolto e ucciso Francesca Testino mentre attraversava sotto la pioggia battente piazza Paolo Da Novi. E non è escluso che dagli accertamenti tecnici possano allargarsi le responsabilità per quanto accaduto

Nell’incarico affidato venerdì dalla gup Carla Pastorini al perito agronomo Fabrizio Cinelli il quesito è infatti più ampio e generale di quello suggerito dal pm Fabrizio Givri. Al perito si chiede infatti di accertare “lo stato della palma” e “le cause della caduta con riferimento alle condizioni della stessa e il sito di radicazione”. Il riferimento è all’aiuola dove era stata piantata la palma oltre 30 anni fa, aioula la cui manutenzione è affidata al Municipio Medio-Levante mentre la palma e la sua manutenzione sono di competenza di Aster e per questo dei 12 indagati 11 sono dipendenti o ex dipendenti dell’azienda pubblica che cura il verde urbano.

La giudice nel conferire l’incarico avverte anche il perito che “qualora individui quali cause della caduta fatti riferibili a soggetti che non risultino tra gli indagati, dovrà sospendere le operazioni e darne comunicazione”. Una specifica fatta inserire su richiesta dei legali di alcuni degli imputati (difesi da Andrea Boselli, Massimo Boggio, Pietro Bogliolo, Graziella Delfino ed Enrico Scopesi). Trattandosi di un accertamento tecnico irripetibile infatti è indispensabile che eventuali ulteriori indagati siano ‘avvisati’ per poter partecipare alla perizia.

Il 20 maggio il perito e i consulenti tecnici indicati dalle parti si sono dati appuntamento in piazza Paolo Da Novi per un sopralluogo finalizzato a vedere lo stato dei luoghi e ad effettuare prelievi alle radici della pianta e al terreno circostante che poi saranno analizzati.